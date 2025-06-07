Кардиолог рассказал, как пережить экстремальную жару

Спасаясь от изнуряющей жары, важно не переборщить с кондиционером, соблюдать питьевой режим и, выходя на улицу, правильно одеваться, сказал НСН Андрей Кондрахин.

Чтобы безопасно для организма пережить сильную жару, нужно соблюсти ряд нехитрых правил: разница температур в помещении с кондиционером и на улице не должна превышать пять градусов, окна и двери необходимо плотно закрыть, также важно ограничить активность и пить больше воды комнатной температуры. Об этом НСН заявил кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Жара до +32 градусов ожидается в Москве с 7 по 10 июня. Об этом сообщили в МЧС России. Кондрахин рассказал, как спастись от жары и при этом не заработать проблемы со здоровьем.

«Чем выше температура окружающего воздуха, тем сложнее нам как теплокровным рассеивать тепло. Если температура окружающего воздуха будет превышать температуру тела, человек будет накапливать тепло и перегреется. Естественно, нужно охлаждаться. Если есть кондиционер, нужно настраивать его так, чтобы не простыть: ни в коем случае нельзя, сразу входя в комнату, ставить на максимум холод, потому что в этом случае мы можем сразу же заболеть – сосуды расширены, кровь стремится к периферии, чтобы сбросить лишнее тепло. В этот момент холод сразу попадает внутрь горячего организма, происходит локальное переохлаждение, можно даже получить пневмонию. Разница температур в помещении, где находится кондиционер, и на улице не должна превышать пять градусов. Кроме того, необходимо плотно закрыть шторы, полностью закрыть окна и двери. Если мы все закрываем, теплый воздух не идет в помещение», – сказал Кондрахин.

Кроме того, отметил собеседник НСН, важно пить как можно больше воды комнатной температуры, а пожилым людям – не появляться на улице днем, когда солнце особенно агрессивное.

«Также необходимы влажная уборка и распыление влаги при помощи пульверизатора. Обязательно нужно пить воду комнатной температуры – холодная вода не будет усваиваться, пока не согреется, она не пройдет внутрь кишечника и не впитается. Если мы на улице, воду необходимо пить маленькими глотками, равномерно распределяя на все время нахождения на улице. Одежда должна быть легкой, желательно хлопчатобумажной. Кроме того, следует ограничить движение, которое создает тепло в мышцах. Естественно, особое внимание надо уделять детям, не чувствующим перегрева, и людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пожилым людям лучше не выходить на улицу с 12 до 18 часов, когда солнце наиболее активно, и по возможности находиться в тени», – добавил кардиолог.

В заключение врач рассказал, как действовать при тепловом ударе.

«Показателем теплового удара может быть теплота. Надо уйти в тень, по возможности прилечь, если совсем плохо – позвать на помощь. Дома нужно принять жаропонижающие препараты, если состояние не улучшится, вызывать «скорую помощь». И не стоит забывать о головном уборе, но при этом важно, чтобы была вентиляция», – подытожил он.

Ранее заслуженный спасатель России, замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин заявил, что побледнение, потеря сознания и вялость речи являются признаками теплового удара.