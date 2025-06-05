Названы самые вредные заблуждения о долголетии

Специалистка в области общественного здравоохранения США Деви Шридхар перечислила самые вредные мифы о долголетии. Ее слова цитирует Huffington Post.

© Lenta.ru

Прежде всего, указала она, индивидуальные советы по здоровью от популярных коучей дают иллюзию, что продолжительность жизни находится под контролем человека.

«40 процентов здоровья человека определяются социально-экономическими факторами, такими как образование, профессия или доход, и лишь 30 процентов — выбором образа жизни (например, отказом от употребления алкоголя или занятиями спортом)», — привела данные недавнего исследования она.

Также санитарный врач назвала заблуждением мнение, что, чтобы прожить дольше, нужно все делать правильно без срывов.

«Если у вас бедный с точки зрения питания день, просто проживите следующий день иначе, съев больше овощей, фруктов и зерновых. И то же с упражнениями», — посоветовала Шридхар.

Также, по ее словам, люди, прилагающие легкие или умеренные усилия и даже посещающие спортзал всего раз в неделю, получают много преимуществ от тренировок.

«То же самое и с диетой. Не превращайте еду, диету или сон в источник стресса. Стресс также способствует преждевременной смерти!» — предупредила она.

Ранее врач-терапевт Любовь Дроздова заявила, что красное мясо положительно влияет на продолжительность жизни. Дроздова уточнила, что благоприятное воздействие отмечается только у мяса, прошедшего первичную тепловую обработку, то есть тушеного или запеченного.