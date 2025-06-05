Доктор объяснила, чем опасны алкогольные коктейли

Врач рассказала об опасности употребления алкогольных коктейлей
Несмотря на то, что алкогольные коктейли содержат меньше спирта, опьянение от них наступает быстрее, чем при употреблении крепких спиртных напитков. По словам врача Елены Шураевой, это связано с ускорением процесса всасывания этанола из-за содержащихся в коктейле сахара и углеводов.
При употреблении алкогольных коктейлей опьянение наступает быстрее, чем от распития крепких спиртных напитков. Это объясняется тем, что сахар и углеводы, содержащиеся в коктейле, на 30-40% ускоряют процесс всасывания в кровь этанола.
Кроме того, объяснила терапевт Елена Шураева в разговоре с «Лентой.ру», вкус коктейлей хорошо маскирует суррогатный алкоголь, поэтому при их употреблении высок риск отравления.
Еще опаснее коктейли, в которых содержится кофеин.
«Такая комбинация создает иллюзию сниженного опьянения при реальной высокой интоксикации», - объяснила врач.
В результате это усиливает нагрузку на сердце, а человек не может адекватно оценить свое поведение.
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