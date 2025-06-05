Диетолог назвала главные источники скрытого сахара в рационе

Соусы и консервы являются одними из источников скрытого сахара в рационе, из-за которых люди могут перегружать организм и сталкиваться с лишним весом и сахарным диабетом. Об этом kp.ru рассказала диетолог-эндокринолог Юргита Вараева.

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«В фабричных салатных соусах содержится много добавленных сахаров, как и в консервах, причем не только в варенье, но и в консервированном горошке, кукурузе из банки. Сахар, как и соль, здесь выступает в роли консерванта», — пояснила эксперт.

По ее словам, к таким источникам также относятся покупные соусы, каши быстрого приготовления, фастфуд, чипсы, сухарики, ореховые пасты и булочки для бургеров. Чтобы не допустить чрезмерного потребления сахара, она посоветовала обращать внимание на состав продуктов.

Вараева добавила, что к «невидимым» калориям относятся сладкие напитки, поэтому утолять жажду лучше обычной водой.

Международная команда ученых до этого провела анализ новых детских сухих завтраков, появившихся на рынке с 2010 по 2023 год, и выявила тревожную тенденцию: производители все чаще увеличивают содержание сахара, соли и жиров, при этом снижая долю белка и клетчатки.