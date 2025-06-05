Какие продукты вызывают прыщи у взрослых

То, что мы едим, влияет на нашу кожу. Определённые продукты могут даже усугубить ситуацию с акне. Вот к чему нужно относиться с осторожностью.

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Овсяное молоко. В нём много углеводов, что может привести к появлению прыщей, по словам Карана Лала, доктора наук, магистра Американской академии дерматологии, директора отделения детской дерматологии и косметической хирургии в Скоттсдейле, штат Аризона.

Сывороточный протеин. Высококонцентрированный сывороточный протеин эквивалентен 6–12 л молока. Об этом сказала Эмили Вуд, сертифицированный дерматолог из Westlake Dermatology в Марбл-Фолс, штат Техас. Сывороточный белок повышает уровень андрогенов - гормонов, которые усиливают акне. Также он увеличивает пролиферацию кератиноцитов, вызывающую повышенное образование комедонов.

Продукты с высоким гликемическим индексом. Печенье, сладкие лакомства, газировку, белый хлеб, белый рис, конфеты связывают с образованием прыщей. Старайтесь выбирать более полезные источники сахара - фрукты.

Добавки с витамином В6 или B12. При угревой сыпи они могут ухудшить состояние кожи. Согласно одной теории, витамины группы В изменяют микробиом кожи.

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Слишком много йода. В больших количествах он содержится в добавках из морских водорослей и ламинарии.

Обезжиренное молоко. Наблюдательные исследования показали, что у подростков, которые его пьют, становится больше прыщей. Учёные думают, что это связано с высоким содержанием сахара в таком молоке. Вместо этого покупайте миндальное или цельное молоко.

Соевый белок. У некоторых людей чрезмерное потребление сои может привести к появлению прыщей.

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