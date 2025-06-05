Велосипед или велотренажер: в чем отличия и что лучше выбрать

Велосипед и велотренажёр хорошо влияют на здоровье. Однако езда на одном из этих спортивных снарядов более безопасна. Какой вид физической активно лучше выбрать — поделилась врач-невролог и кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

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Чем велосипед отличается от велотренажёра

Езда на велосипеде считается не только видом интенсивного кардио, она ещё и улучшает психику за счёт знакомства с новыми локациями, отметила специалист в разговоре с РИАМО.

Но если на велосипеде рассекать по неровным дорогам, то усилится нагрузка на позвоночный столб и суставы. Также негативное влияние на любителей этого средства передвижения может оказать загрязнённый воздух, особенно если речь идет про велопрогулки по магистралям.

Что касается велотренажёра, то он более безопасен, а также позволяет следить за нагрузкой, обратила внимание доктор.

Благодаря современным моделям у спортсменов есть возможность рассчитывать уровень физической активности. Это особенно важно в реабилитационный период, уточнила она.

Но такие тренировки имеют и недостатки, в числе которых монотонность. Это свойство зачастую способствует потере мотивации, объяснила врач.

Что выбрать

Прежде чем остановиться на определённом варианте, нужно учесть свои цели и состояние здоровья, подчеркнула Демьяновская.

Вот в каких случаях стоит отдать предпочтение велотренажёру:

при заболеваниях суставов;

при остеоартрозе;

при интервальных тренировках;

в пожилом возрасте.

Для профилактики гиподинамии (ослабление мышечной деятельности из-за сидячего образа жизни) и поднятия настроения лучше сделать выбор в пользу классического велосипеда.

А для поддержания общего здоровья рекомендуется чередовать эти занятия, резюмировала невролог.

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