Академик заявил о необходимости запрета вейпов

Вейпы наносят серьезный вред организму, в том числе молодых людей, которые их курят, несмотря на установленные государством запреты. Вейпы необходимо немедленно полностью запретить, такое мнение выразил ТАСС академик РАН Геннадий Онищенко.

"Это просто необходимо сделать. <…> Когда человек, особенно молодые ребята, их курят, несмотря даже на запреты, отравляющие вещества проникают в альвеолы легких и покрывают их тонким маслянистым слоем, что приводит к закупорке. Грубо говоря, у человека наступает удушье, появляется отдышка, слабость, организму не хватает кислорода. То есть не инфекционная пневмония возникает, а пневмония химическая. Поэтому немедленно нужно запретить вейпы", - сказал Онищенко, отвечая на вопрос о том, необходимо ли полностью запретить вейпы.

Эксперт пояснил, что проблема курения вейпов у населения РФ стоит остро, ей следует уделить особое внимание.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов на Неделе российского ретейла выступил за тотальный запрет вейпов. По его словам, ограничения по возрасту не всегда работают эффективно.