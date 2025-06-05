Эмоциональных людей предупредили о риске опасных болезней

У эмоциональных людей выше риск развития острого инфаркта миокарда. Об этом заявил член Всемирной федерации психического здоровья, испанский врач Даниэль Лопес Розетти. Слова эксперта приводит издание Infobae.

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По словам специалиста, особенно опасны резкие и интенсивные отрицательные эмоции — такие как гнев и страх. Они могут спровоцировать не только инфаркт, но и другие серьезные сердечно-сосудистые заболевания. При этом инфаркт может произойти как непосредственно во время сильного эмоционального всплеска, так и спустя несколько часов. Дело в том, что в такие моменты в организме запускаются физиологические процессы, негативно влияющие на сердце.

«Во время стресса в коронарных артериях — сосудах, питающих сердце — могут повредиться атеромные (жировые) бляшки. Их разрыв вызывает образование тромба, который блокирует кровоток. В результате часть сердечной мышцы остается без кислорода и начинает отмирать», — пояснил врач.

Он также напомнил о синдроме разбитого сердца — признанном медицинском состоянии, при котором эмоциональная боль вызывает симптомы, схожие с инфарктом. Это может произойти, например, после утраты близкого человека, тяжелого разрыва или увольнения. При этом коронарные артерии могут быть физически «чистыми», но сердце все равно страдает.