Польза бурого риса и кому его стоит употреблять

Бурый или коричневый рис уже давно завоевал любовь гурманов. Но чем же он так полезен? Этот вид крупы, в отличие от белого, сохраняет оболочку зерна, а вместе с ней — и всю пользу, которую природа в него заложила. Это не просто гарнир, а настоящий суперфуд, способный положительно повлиять на самочувствие и здоровье. Врач высшей категории, к. м. н., сертифицированный коуч, фитнес-тренер Николай Матвеев рассказал, в чем же секрет бурого риса и почему его стоит включить в свой рацион.

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Чем бурый рис отличается от белого

Этот сорт риса — цельнозерновой, он сохраняет богатые питательными веществами внешние слои, в отличие от белого риса, у которого они удалены. В ходе обработки снимается кожура, но при этом сохраняется отрубная оболочка.

«Бурый рис схож по составу с другими его разновидностями, но по содержанию и пропорциям питательных веществ отличается от них. Благодаря сохранению большего количества питательных веществ он обладает характерным ореховым вкусом, вязкой текстурой и светло-коричневым цветом», — рассказывает наш эксперт.

Доказанная польза бурого риса для здоровья делает его фаворитом среди потребителей, заботящихся о своем здоровье.

Польза бурого риса

Он чуть более калориен, чем привычный (380 ккал/100 гр), и в нем чуть больше белка. Однако основная польза продукта в значительном количестве пищевых волокон (клетчатки), что способствует пищеварению и помогает дольше чувствовать себя сытым, а также укрепляет здоровье сердца.

Кроме того, бурый рис богат витаминами (В1, В6, РР) и минералами, такими как кальций, магний и фосфор, необходимых для клеточной энергетики. А сохранившиеся в оболочке антиоксиданты поддерживают митохондриальное здоровье. Врач:

«В отличие от белого риса, коричневый имеет низкий гликемический индекс (45—50) и поэтому не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови. Поэтому, если вы постоянно выбираете коричневый рис вместо белого, это может существенно снизить ваши шансы на развитие диабета второго типа, атеросклеротического поражения сосудов, жирового гепатоза. Мой опыт как врача показывает, что даже такое незначительное изменение рациона улучшает обменные процессы у пациента».

Есть ли вред

Возможные проблемы для здоровья от употребления коричневого риса связаны исключительно с его избытком — более 200 грамм приготовленного продукта в день. Наш эксперт:

«Как правило, это выражается в ощущении тяжести в области желудка, иногда наблюдается метеоризм. Не стоит предлагать бурый рис детям, если при этом они испытывают дискомфорт со стороны пищеварения».

Также важно соблюдать правила хранения: герметичность упаковки, темное сухое место и не есть по истечении срока годности.

Кому стоит употреблять

Бурый рис рекомендован пациентам, страдающим от целиакии — непереносимости глютена, содержащегося преимущественно в злаковых культурах. В этом рисе глютен отсутствует.

Это качество делает крупу незаменимой и в рационе пациентов с аутоиммунными заболеваниями, прежде всего при аутоиммунном тиреоидите, а также при ревматоидном полиартрите и других состояниях. «При работе с такими пациентами я обязательно включаю бурый рис в протокол лечения при коррекции пищевого поведения», — отмечает фитнес-тренер.

Спортивные диетологи рекомендуют продукт для питания в предсоревновательный период, потому что он не приводит к набору лишнего веса.

Как правильно готовить и есть

Для приготовления коричневого риса требуется немного больше времени и жидкости по сравнению с белым. В результате зерна получаются с более плотной и сытной текстурой, что делает его вкуснее обычного риса. Врач:

«Благодаря своему ореховому вкусу коричневый рис часто используется в зерновых миксах, салатах и пловах, где он придает приятную пикантность. Однако он может не подойти для блюд, требующих клейкой или нежной текстуры — суши, ризотто, плов».

Благодаря своим свойствам, бурый рис является полезной и богатой питательными веществами альтернативой классическому. Кроме того, это отличное дополнение к здоровому образу жизни.