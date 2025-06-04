Развеяны популярные мифы о донорстве крови

Мифы о донорстве связаны с недостатком информации, а не с каким-то особым негативным отношением к процедуре, сказал НСН Павел Трахтман.

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Абсолютных противопоказаний к донорству не так много, большая часть ограничений носит временный характер, рассказал в эфире НСН заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачева Павел Трахтман.

Результаты опроса просветительского проекта о донорстве крови и плазмы «+Я» (есть в распоряжении НСН) показали, что 18% опрошенных россиян задумываются о донорстве в будущем. Каждый пятый участник опроса сдавал кровь или плазму не менее одного раза, и 11% делают это регулярно. Самым популярным ответом на вопрос, что помогло сделать выбор в пользу донорства, оказалась помощь другим людям (30%). Однако многие россияне являются заложниками мифов о донорстве. Так, каждый четвертый респондент признался, что боится заразиться во время процедуры донации, а еще четверть уверены, что донорами не могут быть курящие люди.

Среди других барьеров к донорству респонденты называют нехватку времени (24%), неуверенность, что быть донором позволит состояние здоровья (23%), мнение, что доноров достаточно (18%). Каждый шестой признался, что боится вида крови. По словам Трахтмана, в основе многих опасений лежит недостаточная осведомленность о донорстве.

«Уверенность в том, что доноров достаточно, не соответствует действительности. Кроме того, человеческая кровь уникальна, ее нельзя заменить искусственным аналогом. Для того, чтобы в медицинских учреждениях не возникало дефицита, важно, чтобы донорское движение регулярно пополнялось новыми участниками. То же самое касается ограничений по здоровью. Доноры действительно проходят углубленное обследование, но абсолютных противопоказаний к донорству не так много. Большая часть ограничений носит временный характер, например, процедура татуировки или пирсинга», - сказал собеседник НСН.

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По его словам, мифы о донорстве рождаются от недостатка информации о процедуре донации.

«Мифы о донорстве распространены достаточно широко, но связаны, опять же, скорее с недостатком информации, чем с каким-то особым негативным отношением к процедуре. Страх заразиться чем-то, например, интуитивно понятен, но процедуру очень давно научились проводить полностью безопасно - последний случай заражения во время забора донорской крови был зафиксирован 65 лет назад. В процессе используют только одноразовые иглы, контейнеры и инструменты. Что касается курения, то это не является противопоказанием, хотя донорам рекомендуется не курить за час до процедуры. Но этот совет связан не с составом крови, а с тем, что курение может вызвать скачок давления - и тогда провести донацию не получится. Распространенным убеждением является еще и то, что доноры должны соблюдать диету - в этом уверены 36% опрошенных. Это соответствует действительности только отчасти. Диета донора предполагает всего лишь отказ за сутки до процедуры от жирного, жареного, острого и копченого; молочных продуктов, яиц, бананов и авокадо. Употребление этих продуктов может вызвать отклонение в составе плазмы, и кровь не получится разделить на компоненты», - добавил эксперт.

Ранее руководитель Центра поддержки студентов Сколковского института науки и технологий, участник проекта «Лидеры-Доноры» Клуба Лидеров России «Эльбрус» Борис Тригуб рассказал НСН, что доноры отличаются лучшим здоровьем и живут в среднем на полтора-два года больше обычного человека, потому что процесс донации оказывает достаточно полезное действие на организм.