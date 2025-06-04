Каким функциям в фитнес-часах можно верить

Такие устройства не могут точно показать артериальное давление или предоставить верную информацию о количестве сжигаемых калорий.

Зафиксировать показатели организма могут акселерометр или электрокардиограмма. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил врач, кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин.

«Что касается технологий, которые у нас есть в мобильных часах, они очень разные. Некоторые из них в действительности имеют очень высокое качество, в частности запись кардиограммы. Во многих часах она, в действительности, помогает диагностировать нарушение ритма и даже принять решение в отношении того, как лучше лечить. Но технология сжигания калорий, технология оценки артериального давления, технология оценки пикового потребления кислорода, они очень неточные сегодня, к сожалению. Поэтому часто можно к этому относиться вообще как к просто игрушке. В отношении калорий, я думаю, что это крайне маловероятно, что этому можно верить. Поэтому акселерометр для пожилых людей, электрокардиограмма отдельно записываемая — это может быть очень полезно. А остальные функции, к сожалению, сегодня очень несовершенны».

Ранее стало известно, что россияне стали активнее заниматься спортом. 31% респондентов делают зарядку, 16 человек из ста увлекаются фитнесом.

14% начали заниматься плаванием. Такие данные портал SuperJob предоставил радиостанции «Говорит Москва».

Бегом, растяжкой и велосипедным спортом увлекается каждый восьмой житель страны; каждый десятый стал заниматься йогой и тяжёлой атлетикой. 6% выбирают лыжный спорт, а волейбол и боевые искусства — по 5% опрошенных.