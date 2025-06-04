Лучший завтрак при диабете

Незадолго до того, как вы проснётесь, печень высвобождает в кровь глюкозу, чтобы дать организму энергию. Для человека без сахарного диабета это не имеет большого значения, но при наличии этого заболевания организм не вырабатывает достаточно инсулина или вообще его не производит. Из-за этого с утра уровень сахара в крови утром может быть повышен.

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Людям с диабетом особенно важно есть с утра сбалансированный завтрак. Он поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови утром и в течение дня. Один из лучших вариантов - ленивая овсянка с семенами чиа. Овсяные хлопья содержат белок, полезные жиры, клетчатку. За счёт этого всё усваивается медленно.

Для одной порции вам понадобятся ⅓ стакана овсянки по-старинке, 2 столовые ложки семян чиа, ¼ стакана обезжиренного простого греческого йогурта, ¼ стакана замороженных ягод, ⅔ стакана несладкого миндального молока, щепотка корицы, 1 столовая ложка рубленых грецких орехов.

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Смешайте в банке или контейнере с крышкой овёс, йогурт, семена чиа, ягоды, миндальное молоко. Встряхните или перемешайте все ингредиенты и поставьте в холодильник на ночь или минимум на 2 часа (и до 5 дней). Перед завтраком достаньте из холодильника овсянку и посыпьте её грецкими орехами.

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