Как восполнить дефицит витамина D

Многие россияне страдают от дефицита витамина D, но не знают, как его восполнить. Врач-эндокринолог Наталия Тананакина подчеркивает, что этот процесс должен проходить под наблюдением специалиста.

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Один из естественных способов получения витамина D – ультрафиолетовое излучение спектра B (UVB), отметила специалист. Для достижения нормального уровня достаточно проводить на солнце 15–30 минут. Однако в северных широтах зимой интенсивность UVB-излучения низкая, а солнцезащитные кремы блокируют до 95 % UV-лучей. В таких случаях врачи могут предложить другие методы восстановления дефицита.

Так, витамин D содержится в жирной рыбе (лосось, сельдь, скумбрия), рыбьем жире, яичных желтках, печени, лисичках и молочных продуктах высокой жирности. Но для покрытия суточной потребности нужно слишком много этих продуктов. Поэтому подход должен быть комплексным.

Надежным способом восполнить дефицит витамина D могут стать фармацевтические препараты (холекальциферол, эргокальциферол), отметила Тананакина. Их принимают в виде таблеток, капель или капсул. Однако важно, чтобы прием контролировал врач на основе анализа уровня 25(OH)D в крови, уточнила специалист. Для лучшего усвоения витамина D необходимы магний, витамин К2, омега-3 жирные кислоты и цинк, передает РИАМО.

Стоит напомнить, что рацион, обогащенный витаминами и микроэлементами очень полезен выпускникам в период сдачи экзаменов. Так, витамин D повышает устойчивость к стрессу, витамины группы B поддерживают энергию, а Омега-3 жирные кислоты улучшают память и концентрацию.