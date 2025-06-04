Перечислены способы защиты от вируса Коксаки

В Турции отмечены случаи заболевания вирусом Коксаки, где с ним уже столкнулись туристы из России. Эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал россиянам в ближайшее время воздержаться от поездок в страну. Болезнь протекает как асептический менингит и расстройство желудочно-кишечного тракта. Вызывает большое поражение со стороны сердца, печени, поджелудочной железы. Вирус передается через грязные продукты, предметы быта, воду. MIR24.TV поговорил с врачами о профилактике заражения вирусом Коксаки.

Вирус Коксаки относится к числу энтеровирусов. Он достаточно распространен, особенно в умеренном климате в теплое время года, и высококонтагиозен, то есть заразиться им очень легко. Особо опасен вирус для беременных на поздних сроках, объясняет терапевт, паразитолог, врач-диетолог, нутрициолог, сомнолог Анна Цуканова, так как передается с кровью плоду и может спровоцировать колоссальные проблемы.

Врач-эпидемиолог Илья Косолапов соглашается: хотя большинство инфекций, которые вызывает этот вирус, протекают достаточно легко, все же есть опасные осложнения. А именно: менингит, энцефалит, миокардит и так далее. Это уже достаточно серьезные заболевания.

«Вирус Коксаки широко распространен во всем мире. Основными путями заражения являются употребление загрязненной некипяченой воды, пищи, прикосновение к загрязненным игрушкам, дверным ручкам, столешницам с последующим попаданием в слизистые рта, носа или глаз. Заразиться могут все, но наиболее подвержены инфицированию дети, особенно младшего возраста.

«Вирус Коксаки имеет 2 серотипа — А и В. Они отличаются своими органами-мишенями. Так, тип А чаще поражает кожные покровы и слизистые оболочки, и проявляется различными высыпаниями — от обычной пятнистости до формирования пузырьков. Обычно сыпь не чешется, не шелушится, и может быть на любом участке кожи (вплоть до стоп) и слизистых: герпангина (язвочки во рту могут стать причиной отказа от еды), конъюнктивит. Могут возникать проблемы с дыханием на этом фоне. Коксаки типа А может осложняться менингитом. Тип В чаще поражает внутренние органы и поэтому считается более опасным, может вызывать серьезные проблемы, такие как миокардит, плеврит, перикардит, гепатит, панкреатит, асептический менингит.

Появление лихорадки характерно для обоих вирусов. Как правило, течение заболевания доброкачественное, а все осложнения чаще всего проявляются у лиц со сниженным иммунитетом.

По словам Косолапова, заболевание также проявляется в виде высокой температуры, боли в горле и диареи, а также в виде сыпи, которая развивается, начиная с красных пятен и заканчивая везикулами (маленькими пузырьками) во рту, на ладонях, пальцах рук и ног.

«Специфического лечения не существует, вакцины тоже. Поэтому обработка высыпаний антисептиками (йод, бриллиантовый зеленый, фукорцин и другие), обильное питье, снятие симптомов интоксикации, витаминотерапия и использование антигистаминных препаратов в случае наличия зуда и отечности слизистой носа. При первых высыпаниях обязательно ограничить контакты с людьми, чтобы не заразить окружающих, — продолжает Анна Цуканова.

«У детей инфекция может начинаться с симптомов интоксикации: тошноты, рвоты и высокой температуры до 39-40 градусов. Рвота и диарея могут вызвать нарушение водно-солевого баланса, поэтому для его восстановления и борьбы с интоксикацией применяют специальные растворы для оральной регидратации, содержащие нужное количество электролитов и глюкозы, например, регидрон. При сильном зуде допустимо использование антигистаминных препаратов, например, фенистил. Антибиотики при энтеровирусной инфекции не назначаются.

Профилактика заражения сводится к соблюдению правил личной гигиены, напоминает Анна Цуканова. Это тщательное мытье рук после улицы и туалета, не использовать чужие предметы личной гигиены, избеганию контакта с заболевшими людьми, а также мест большого скопления людей, и поддержанию собственного иммунитета и здоровья.