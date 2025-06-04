Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала пять причин прибавки в весе из-за спорта. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

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Помните, что вес — не единственный и не самый надежный показатель прогресса в фитнесе. Мышцы, вода, питание, стресс и гормоны — все это влияет на цифры на весах. Но регулярная активность, сбалансированное питание и отдых неизменно приведут к результату Акулина Бахтурина

Первая причина — мышцы тяжелее жира.

«То есть человек теряет жир, но вместе с этим одновременно наращивает мышцы. В начале спортивного пути вес может не меняться и даже немного расти, но при этом объемы будут уменьшаться», — заявила тренер и посоветовала регулярно делать замеры сантиметром.

Вторая причина — жидкость после тренировок. По словам эксперта, после непривычной или интенсивной физической нагрузки организм может задерживать воду. Она рекомендовала дать телу 48-72 часа на восстановление, в это время пить воду, избегать соленого и не снижать активность.

Третья причина — увеличение аппетита. Бахтурина рассказала, что после тренировок организм требует больше энергии — и это нормально.

«Но не стоит "компенсировать" тренировки без учета сбалансированности питания. За час тренировок средней интенсивности тратится 300-500 килокалорий, а перекус после может тянуть на 600 чистых быстрых углеводов. Поэтому очень важно следить за своим питанием и фиксировать даже перекусы», — поделилась она, добавив, что важно составлять рацион с любимыми и полезными продуктами.

Четвертая причина — гормональный фон и стресс. Если тело еще до спорта находилось в напряжении, лишняя нагрузка может привести к обратному эффекту — вес может расти или не снижаться даже при дефиците калорий. Чтобы избежать таких проблем, Бахтурина посоветовала не забывать о восстановлении — сне, отдыхе, мягких движениях (йога, растяжка, прогулки).

Пятая причина — выход из плато требует времени. Эксперт отметила, что тело могло адаптироваться к тренировкам и для снижения веса необходим пересмотр плана занятий и питания.

Ранее Бахтурина рассказала об опасности берпи. По словам специалиста, упражнение может быть травмоопасным при неправильной технике или наличии некоторых медицинских противопоказаний.