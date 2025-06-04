При каких заболеваниях легочной системы нельзя заниматься бегом

Занятия бегом не рекомендуются людям с тяжелыми формами заболеваний дыхательной системы, при которых легкие плохо справляются с насыщением организма кислородом. К таким проблемам относится легочная гипертензия, астма с неконтролируемым течением и хроническая обструктивной болезнь легких, рассказала «Газете.Ru» врач-пульмонолог «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге Светлана Шибут.

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«Среди противопоказаний — легочная гипертензия III–IV функционального класса. Для этого заболевания характерно повышение давления в кровеносных сосудах легких. Легочная гипертензия часто идет рука об руку с другими патологиями легких, заболеваниями сердца и соединительной ткани, нарушениями свертываемости крови. Интенсивные физические нагрузки в этом случае могут стать причиной резкого ухудшения состояния, обмороков и даже развития сердечной недостаточности», — объяснила пульмонолог.

Заниматься бегом категорически нельзя при тяжелых формах бронхиальной астмы с неконтролируемым течением. Здесь особую опасность представляют пробежки на холодном воздухе или в районах с высоким уровнем загрязнения воздуха.