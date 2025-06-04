Три правила питания после 30 лет, которые помогут сохранить энергию и здоровье: видео
С возрастом обмен веществ замедляется, а потребности организма меняются. После 30 особенно важно пересмотреть свой рацион. Вот три базовых принципа, которые стоит взять за основу.
Делайте акцент на белке и клетчатке.
Эти компоненты дают сытость, поддерживают мышечную массу и здоровье пищеварительной системы. Жиры и углеводы организм все равно получит, а вот клетчатки и белка часто не хватает.
Выбирайте минимально обработанную еду.
Апельсин лучше сока, цельнозерновой хлеб лучше сладкой булочки. Чем ближе продукт к своему исходному виду, тем больше в нем пользы.
Зачем организму нужен белок и что происходит при его нехватке
Еда – это не зависимость.
Иногда можно съесть чипсы или десерт, но если еда – единственный источник удовольствия, это тревожный сигнал. Найдите радость и в других сферах жизни.
Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.