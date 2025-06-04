Как правильно начинать бегать

4 июня в мире отмечают День бега. «Вечерняя Москва» пообщалась с фитнес-экспертом, инструктором Анатолием Черкашиным и узнала, как правильно начинать тренировки.

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Первым делом — здоровье

Перед тем как начать бегать, нужно обязательно проверить свое здоровье и узнать, нет ли каких-либо противопоказаний — проблем с сердцем, легкими, коленными и тазобедренными суставами.

Правильная обувь

По словам Черкашина, обувь должна быть легкой, весом примерно 300 грамм.

— Подошва — тонкая, без амортизации на носке или пятке за исключением случаев, если бегать планируете по асфальту. Ну и, конечно, обувь должна быть комфортной и хорошо держать стопу, — объясняет эксперт.

Что можно съесть

К утренней пробежке готовьтесь заранее. С вечера соберите форму и приготовьте завтрак.

— За 15–20 минут до начала лучше съесть что-нибудь легкое, например банан, или выпить фруктовый смузи. Такой завтрак быстро усвоится, а вы получите необходимую энергию. Если же хотите полноценную беговую тренировку на 1,5–2 часа, завтракайте плотно за час до активности. Можно съесть овсяную кашу с фруктами и два яйца. Тут многое зависит от вашего веса, — делится фитнес-эксперт.

Разминка

Любую пробежку начинаем с разминки и растяжки. Делаем это как минимум 15 минут.

— Разминаемся сверху вниз: шея, плечевые суставы, локти, таз, колени, голеностоп. Потом тянемся и практикуем легкий бег на месте, — рассказывает «Вечерней Москве» Анатолий. — После постепенно переходим к движению.

На старт!

Начинаем с быстрого шага, затем разгон. Срываться с места сразу — это неоправданная нагрузка на организм.

Рассчитайте свои силы

Дистанция, которую можно пробежать, зависит от целей человека. — Новичкам лучше заниматься не более 20 минут. И не переусердствуйте, если, конечно, не готовитесь к Олимпиаде. Вы должны понимать — в первую очередь вы бегаете для здоровья, и насильно вбивать себе желание тренироваться не надо.

Соблюдаем технику

При беге шея должна находиться в нейтральной позиции, глаза — смотреть вперед, плечи — опущены, пресс — слегка напряжен.

— Стопа при движении приземляется на широкую часть. Никакого шарканья или скольжения не допускается. Пятка касается пола на долю секунды и тут же поднимается вверх. А еще нельзя толкаться носком, — резюмирует Анатолий Черкашин.

Возвращение к тренировкам после долгого перерыва — задача не из легких, но вполне осуществимая, если подойти к ней с умом и терпением. «Вечерняя Москва» узнала у фитнес-тренера, физиолога Никиты Скрипника, как вернуться к физической активности.