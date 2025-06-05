Перечислены лучшие фрукты, в которых много клетчатки

Взрослым людям нужно стремиться получать 25–36 г клетчатки в день (в зависимости от возраста и пола). Шила Пракаш, дипломированный диетолог, рассказала, какие фрукты могут в этом помочь.

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Ягоды. В малине и ежевике впечатляющее количество клетчатки - около 8 г на чашку. При этом все ягоды считаются хорошим источником этого вещества. В чернике - примерно 4 г клетчатки на чашку, в клубнике - 3 г.

Гранаты. Чашка гранатовых зёрен содержит 7 г клетчатки. Также в этом фрукте много антиоксиданта антоциана, уменьшающего хроническое воспаление и снижающего риск возникновения хронических заболеваний.

Тропические фрукты. Маракуйя, например, может похвастаться 25 г клетчатки на чашку. Гуава предлагает 9 г клетчатки на чашку, киви - 5 г, манго - 3 г. Эти фрукты полезны также для иммунитета и кровяного давления.

Груши. Из одной средней груши вы получите почти 6 г клетчатки. Но обязательно ешьте фрукт с кожурой.

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Апельсины. Один такой фрукт содержит около 3 г клетчатки и несколько граммов воды.

Яблоки. Чтобы получить из них клетчатку, ешьте яблоки с кожурой. Один средний плод может похвастаться примерно 4 г клетчатки.

Авокадо. Половина этого фрукта даст организму около 7 г клетчатки, полезные для сердца мононенасыщенные жиры. Ещё авокадо обладает противовоспалительными свойствами.

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