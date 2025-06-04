Диетологи перечислили варианты полезного перекуса

Многие работающие люди забывают полноценно пообедать из-за занятости. Специалисты рассказали, чем можно перекусить в течение дня, чтобы сохранить здоровье и энергию.

Самое главное, чтобы рацион в течение дня был достаточно калорийным. Рекомендуется есть не реже, чем через 4 часа. Если на работе нет столовой, а перекусить необходимо, то прием пищи должен быть здоровым, сообщают эксперты регионального Роспотребнадзора.

Отлично для перекуса подойдут овощной салат и кусок запеченного с чесноком и специями мяса, нежирный йогурт или сыр, орехи, сухофрукты, свежие несладкие фрукты.

Диетологи подчеркивают, что особый акцент важно делать на нежирных продуктах. По статистике у 60% жителей нашей страны есть избыточный вес. В связи с этим следить за калорийностью рациона многим совершенно необходимо.

Здоровый перекус в течение рабочего дня может быть не один. При возникновении чувства голода диетологи советуют съесть один или два фрукта, выпить зеленый чай или несладкий сок.