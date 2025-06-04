В Роспотребнадзоре перечислили меры профилактики кишечных инфекций в быту

Кишечные инфекции ежегодно причиняют серьезный вред здоровью людей, но большинства из них можно избежать при соблюдении простых правил профилактики. Основная защита начинается с гигиены регулярное мытье рук после посещения туалета, возвращения с улицы и перед приготовлением пищи значительно снижают риск заражения. Важно держать в чистоте и кухонные принадлежности: ножи, разделочные доски и посуда, контактирующие с продуктами, должны тщательно мыться.

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Важно строго разделять сырые и готовые продукты питания. Для мяса, птицы и рыбы следует использовать отдельные ножи и доски, а хранить их необходимо в закрытой таре, исключив контакт с другой пищей. Термическая обработка надежный способ уничтожения патогенных микроорганизмов: мясо и птица должны прожариваться до полной готовности, о чем свидетельствует прозрачный, а не розовый сок.

Температурный режим играет ключевую роль в профилактике. Скоропортящиеся продукты нужно хранить при температуре ниже 5 градусов тепла, а готовые горячие блюда поддерживать нагретыми выше 60 градусов до момента подачи. Не следует оставлять приготовленную пищу при комнатной температуре более двух часов.

Из продуктов предпочтение стоит отдавать пастеризованному или стерилизованному молоку, кипяченой или бутилированной воде, тщательно вымытым фруктам и овощам, а также всегда проверять сроки годности, говорится в Telegram-канале Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как обезопасить себя от инфекционных заболеваний во время летних путешествий. В жарком климате рекомендуется отдавать предпочтение легкой одежде из натуральных тканей, носить головной убор, использовать защитные средства от ультрафиолета и пить больше жидкости.