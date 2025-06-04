Как научиться легко просыпаться по утрам

Есть два способа научиться просыпаться рано утром, рассказала сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова. Оба способа она раскрыла в эфире своего Дзен-канала.

© Lenta.ru

Врач указала, что способность рано вставать в первую очередь зависит от хронотипа. По ее словам, «совы» могут научиться вставать на час-два раньше, но приучить организм просыпаться в четыре-пять утра у них не получится. Однако Черкасова отметила, что истинных «сов» немного — примерно пять процентов. Остальные люди являются представителями смешанного хронотипа и при желании легко смогут вставать с рассветом.

Первый способ сделать это, который назвала Черкасова, — завести будильник на желаемое время пробуждения. Она назвала эту технику быстрой, но неимоверно трудной, так как организму приходится проходить своеобразную ломку, пока перестраиваются внутренние циркадные ритмы. Второй вариант, предложенный сомнологом, мягче: нужно каждый день заводить будильник на 15 минут раньше.

«Такие крохотные смещения организм легко переносит», — считает она.

Черкасова предупредила, что экспериментировать с графиком пробуждения можно только здоровым людям, не имеющим проблем со сном и засыпанием.

Ранее ученые Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне пришли к выводу, что дневной сон продолжительностью дольше получаса повышает риск ранней смерти. Также нежелательные последствия для здоровья могут возникнуть из-за привычки спать между полуднем и часом дня.