Ученые: бактерии на коже защищают от солнца, как натуральный солнцезащитный крем

Учёные обнаружили, что некоторые бактерии на коже способны защищать нас от вредного ультрафиолетового (УФ) излучения, действуя как натуральный солнцезащитный крем. Результаты исследования опубликованы в Journal of Investigative Dermatology.

Наша кожа населена множеством микроорганизмов — бактериями, грибками и вирусами. Они поддерживают иммунитет кожи и защищают её от болезней. Новое исследование показало, что определённые бактерии, например Staphylococcus epidermidis, могут нейтрализовать вред от УФ-лучей.

Учёные изучали, как кожа мышей реагирует на УФB-излучение. При воздействии солнечного света в коже образуется вещество цис-уроканиновая кислота, которое может подавлять иммунную защиту и вызывать воспаления. Это делает кожу уязвимой для болезней, включая рак.

Однако некоторые кожные бактерии умеют расщеплять это вещество с помощью специального фермента — уроканазы. Это помогает защитить кожу и даже использовать вредные молекулы как источник питания.

Исследователи надеются, что эти данные помогут создать новые кремы, которые не только защищают от солнца, но и восстанавливают кожу после повреждений.