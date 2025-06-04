Какие продукты помогут улучшить качество сна

Киви улучшает продолжительность и качество сна. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог Дарья Лебедева. Кроме того, по ее словам, может помочь теплое молоко, поскольку оно расслабляет и у многих ассоциируется с беззаботным детством.

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При этом специалист призвала ориентироваться на собственные ощущения.

«Нужно, чтобы ужин был легкий, легкоусвояемый, с низким гликемическим индексом, то есть это не слишком сладкие продукты, не слишком жирные и не слишком острые. Например, перед сном съесть легкий нежирный сыр, индейку, орешки (семена тыквы, миндаль, грецкий орех содержат магний, который успокаивает)», — отметила Лебедева.

Она также посоветовала пить на ночь травяные чаи, так как они обладают легкими седативными свойствами.

До этого эксперты отмечали, что для улучшения качества сна необходимо включать в рацион яйца, поскольку белок способствует повышению уровня триптофана в крови. Желток при этом содержит другие полезные вещества, включая омега-3, холин и биотин. Источником триптофана также являются сыр, лосось, орехи, семена и тофу.