Доктор рассказала, какие водоемы могут быть опасны для купания

Неразрешенные для купания водоемы могут быть опасны для здоровья, заявила врач Ольга Уланкина, сообщает Life.ru. Вода в таких прудах и озерах содержит бактерии и паразитов, которые способны вызвать инфекции кожи, кишечные заболевания и другие проблемы со здоровьем. Кроме того, дно сомнительных водоемов может быть опасным – с камнями, корягами, стеклом, пластиком, сто грозит травмами. Обычно в разрешенных для купания местах находятся специалисты службы спасения, которые в случае необходимости придут на помощь. В непроверенных водоемах придется рассчитывать только на себя.