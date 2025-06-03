Как правильно пить таблетки, чтобы не навредить себе

Еще 10 лет назад международный коллектив медиков решил посчитать, сколько человек в мире можно считать здоровыми. Результаты оказались не вполне оптимистичными — только пять процентов населения Земли. Остальные же имеют различные болезни, причем примерно треть из них — пять или более одновременно. А это значит, что миллионам людей на планете приходится принимать сразу несколько лекарств одновременно. Нередко это приводит к серьезным последствиям для здоровья, даже когда речь идет о безопасных на первый взгляд препаратах: например, весной 28-летняя россиянка попала в больницу после того, как приняла парацетамол и ибупрофен. «Лента.ру» разбиралась, как пить таблетки без вреда для здоровья, какие из них категорически нельзя сочетать и почему важно, чтобы прием лекарств обязательно контролировал врач.

«Лента.ру» напоминает, что перед приемом тех или иных препаратов или отказом от них необходимо консультироваться с врачом.

Когда обезболивающие могут быть опасны?

Как рассказывает фармацевт Рахад Акель, парацетамол и нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) ибупрофен принимать вместе не запрещено — в прописанных врачом дозах эти лекарства действительно могут снижать боль.

Однако у совместного приема этих препаратов есть сильный риск передозировки, и некоторым лучше избегать такого сочетания: в их число Акель включает людей с заболеваниями печени и почек, язвой желудка или заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также беременных женщин, особенно в третьем триместре.

Кроме того, парацетамол нельзя принимать с комбинированными препаратами, в составе которых он тоже есть. «В этом случае есть риск превышения дозировки парацетамола и усиление его токсического воздействия на печень», — отметила кандидат медицинских наук, врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC) Марина Бережная. Таких препаратов, по ее словам, достаточно много, и правильное сочетание лекарств для конкретного человека — серьезная задача для врача, особенно если лекарств необходимо принимать много.

НПВП могут быть опасны и при совместном приеме с антикоагулянтами — препаратами для разжижения крови. Ученые из Орхусского университета в Дании в 2024 году проанализировали данные 52 тысяч пациентов и пришли к выводу, что у принимающих антикоагулянты людей, если они одновременно с этим принимали НПВП, в среднем два раза вырастал риск кровотечений, особенно желудочно-кишечных.

При этом риск внутричерепного кровоизлияния вырастал в 3,22 раза, а вероятность кровотечения из дыхательных путей — на 36 процентов.

Какие еще лекарства нельзя сочетать?

По словам Ольги Чистик, терапевта Скандинавского Центра Здоровья, антикоагулянты нельзя сочетать не только с НПВП, но и с аспирином. Такую комбинацию может назначать только врач. Чистик объяснила, что оба препарата повышают риск кровотечения, так как снижают свертываемость крови.

Опасным может быть и сочетание нестероидных противовоспалительных препаратов с антидепрессантами группы СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, например, флуоксетин, сертралин). Совместное применение увеличивает вероятность кровотечений, особенно желудочно-кишечных.

Кроме того, Чистик назвала опасным сочетание антибиотиков и таизидных диуретиков — мочегонных препаратов, которые применяют при лечении гипертонии. Вместе они увеличивают риск токсических реакций, в том числе нарушений в работе почек и кроветворной системы. Здоровью может навредить и совместный прием дигоксина и других антиаритмических препаратов: в этом случае может возникнуть передозировка дигоксина, что приводит к тяжелым нарушениям сердечного ритма.

Врач общей практики Марина Бережная добавила, что совместный прием разных препаратов также может приводить к тому, что ожидаемый от них эффект может чрезмерно усиливаться или, напротив, ослабевать. Неправильное сочетание и смешивание лекарств может привести к серьезным последствиям вплоть до нарушений в работе жизненно важных органов.

«Яркий пример — совместный прием антидепрессантов и антибиотиков-макролидов. Например, к ним относится небезызвестный для многих азитромицин. Одновременный прием антидепрессантов и антибиотиков-макролидов может привести к нарушениям ритма сердца».

Чтобы избежать таких последствий, специалисты напоминают: если человек проходит лечение у нескольких врачей одновременно, важно, чтобы каждый из них знал о назначениях другого. Это поможет предотвратить назначение конфликтующих препаратов. Другое правило — принимать разные таблетки не вместе, а с хотя бы с 30-минутным перерывом.

Еще совместимость лекарств можно проверить на специальных сайтах, например, MedIQ. Однако важно помнить, что такие сервисы не могут заменить полноценный визит к врачу.

На что еще важно обращать внимание при приеме лекарств?

Тем, кто принимает лекарства, важно следить и за тем, чем их запивать и заедать. Например, любые обезболивающие и противовоспалительные препараты не рекомендуют сочетать со сладкой газировкой: она усиливает токсическое воздействие на организм, причем сильнее всего страдают почки.

При приеме противоаритмических препаратов и статинов — лекарств, снижающих уровень холестерина в крови, важно отказаться от грейпфрутов и грейпфрутового сока. В нем содержится вещество, из-за которого лекарство плохо выводится из организма и накапливается в чрезмерном количестве.

Запивать лекарства лучше всего обычной питьевой водой: другие напитки могут оказывать влияние на действующее вещество. Например, антибиотики несовместимы с молоком, препараты железа — с кофе и крепким чаем, а препараты кальция — с газированной водой.

Помимо того, кофе может снижать эффективность лекарств для диабетиков, провоцировать тахикардию и гипертонию, если сочетать его с антидепрессантами, а также вызывать тревожность, если запивать им антибиотики или лекарства от простуды.

Однако опаснее всего совмещать таблетки с алкоголем.

«Практика показывает, что именно при подобном сочетании возникают самые тяжелые осложнения. Например, при длительном приеме нестероидных препаратов и алкогольных напитков происходит повреждение слизистой оболочки желудка и может образоваться язва. Антибиотики при одновременном приеме с алкоголем не только теряют наполовину свои лечебные свойства, но и могут образовывать вредные для организма химические соединения», — предупреждают специалисты Министерства здравоохранения Хабаровского края.

Что делать, если человек все-таки принял конфликтующие препараты?

Самый главный совет, который дают пациентам поговорившие с «Лентой.ру» врачи — не заниматься самолечением даже при самой безобидной простуде и при появлении тревожных симптомов обращаться к врачу.

«На приеме не забудьте сообщить врачу о наличии у вас аллергической реакции на те или иные препараты и продукты питания. Тщательно соблюдайте рекомендации врача по поводу дозировки и особенностей приема тех или иных препаратов. Например, НПВС — нурофен и тому подобное — можно принимать только после еды. Помните: при назначении препаратов для длительного приема при хронических заболеваниях врач обязан провести анализ совместимости различных препаратов. Если речь идет о назначении пяти и более препаратов, это делается целой комиссией врачей. Вся эта информация должна быть в доступной форме передана пациенту, а он, в свою очередь, должен тщательно соблюдать врачебные рекомендации», — отметила Бережная.

Однако даже это не позволяет полностью исключить риски развития аллергических реакций или других побочных эффектов от лекарств. Именно поэтому важно вводить новые препараты последовательно и делать это под наблюдением врача.

Если человек заметил побочные эффекты или ухудшение самочувствия после начала приема новых лекарств, терапевт Ольга Чистик призвала немедленно прекратить прием подозрительных препаратов. Кроме того, она посоветовала выпить большое количество воды, чтобы снизить концентрацию лекарства в организме, а при выраженных аллергических реакциях (сыпь, отек, затрудненное дыхание) вызвать скорую помощь.