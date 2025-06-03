Какой хлеб будет самым полезным для здоровья

Хлеб обычно имеет плохую репутацию, но на самом деле всё сводится к выбору правильного варианта. Дипломированные диетологи объяснили, что указывает на пользу этого продукта для организма.

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Цельное зерно как первый ингредиент. Лиза Эндрюс, магистр педагогических наук, сертифицированный диетолог, рекомендует искать слово «цельный» перед первым ингредиентом в составе. Ищите также фразы «100% цельная пшеница» или «100% цельное зерно».

Более 3 г клетчатки. Ана Прутяну, диетолог, советует обращать внимание на хлеб, в котором содержится не менее 3 г клетчатки на ломтик. Мэнди Энрайт, сертифицированный диетолог, говорит, что это можно проверить и практическим путём: слегка сожмите буханку. Если в хлебе много клетчатки, то он должен ощущаться плотным.

Отсутствие добавленного сахара. Диетолог Джессика Строун говорит, что в некоторых видах хлеба в качестве натурального подсластителя могут использоваться фруктовые соки. Это более здоровый вариант. При этом избегайте хлеба с искусственными добавками или кукурузным сиропом.

Хлеб из пророщенного зерна. Такой хлеб зачастую легче переваривается. Мадлен Путци, магистр наук, дипломированный диетолог, добавляет, что он может дать больше белка и обеспечить лучшее усвоение витаминов и минералов. Нередко в хлебе из пророщенного зерна содержатся и бобовые.

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