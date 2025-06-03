Как поддержать уровень витамина D в организме без добавок и солнца?

Эксперты говорят: регулярные спортивные тренировки помогают поддержать хороший уровень витамина D в организме без приема добавок и пребывания на солнце. Спорт не участвует в синтезе витамина, но он способствует его более медленному расходу.

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В Великобритании провели исследование, к котором приняли участие 50 человек с избыточным весом и ожирением. Их разделили на две группы: первая четыре раза в неделю занималась спортом в течение десяти недель (бег на беговой дорожке, продолжительная кардиотренировка на велотренажере, интервальная тренировка). Вторая группа спортом не занималась. Все участники не принимали добавки витамина D, а также не находились под солнцем и использовали SPF-кремы, – рассказывает Роскачество.

В результате, у неспортивных участников уровень витамина D снизился в среднем на 25%, тогда как у тех, кто посещал тренировки – только на 15%. Только у физически активных людей полностью сохранился уровень активной формы витамина D 1,25(ОН)2D3, которая поддерживает иммунитет, здоровье костей и внутренних органов. В группе неактивных людей уровень этой формы упал на 15%.

Другие исследования показали, что эти данные актуальны для взрослых и людей с лишним весом, потому что для них добавки часто бывают неэффективны. У детей и подростков такой эффект от спортивных нагрузок не выявлен.

Ученые добавляют, что спорт следует воспринимать как часть комплекса поддержания витаминного баланса, наряду с питанием и добавками.