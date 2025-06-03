Как быстро похудеть к лету: секреты российских звезд

Похудеть до лета — заветная мечта многих девушек. А осталось-то всего четыре дня! Звезды уверены: сбросить парочку лишних кило можно и за короткий срок. И они поделились своими рецептами. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

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Екатерина Климова: ароматная курочка

Люблю запекать куриное филе с травами, — говорит «ВМ» актриса. — 500 г куриного филе замаринуйте в соке лимона, с прованскими травами, шалфеем, розмарином, солью. Оставьте на 30 минут. Смажьте оливковым маслом. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки. Выложите в форму для запекания. Готовьте 15 минут при температуре 200 градусов.

Екатерина Болдышева: творожок

Приглашаю подруг в гости и готовлю десерт — творожок из зеленой гречки, — рассказывает «ВМ» солистка группы «Мираж». — Промываю зеленую гречку и замачиваю ее на ночь. Утром промываю еще раз. Засыпаю пару стаканов в чашу блендера и добавляю стакан воды. Взбиваю, добавляю два спелых банана и стакан любых ягод. И все это взбиваю до однородной массы.

Юлия Проскурякова: яблоки выручают

Чтобы прийти в форму, я готовлю детокс-смузи из зеленых яблок, шпината и сельдерея, — говорит «ВМ» актриса. — Берем: стебель сельдерея — 70 г, большие зеленые яблоки — 2 шт., свежий или размороженный шпинат — 200 г, лимонный сок — 20 г. Все взбиваем в блендере. Добавляем немного холодной воды, чтобы напиток был в меру густым. И еще раз взбиваем.

Агата Муцениеце: салат с авокадо

Во всех моих любимых салатах есть авокадо, — рассказывает «ВМ» актриса. — 80 г слабосоленой семги, 1 огурец и 1 яблоко нарежьте кубиками. Пучок укропа и зеленого лука измельчите. 1 зубчик чеснока пропустите через пресс. Из авокадо удалите косточку, почистите и порежьте. Смешайте и заправьте йогуртом.

Недавно из Калининграда привезла рецепт пиццы из гречневой муки, — говорит «ВМ» актриса. — Для основы смешиваем 50 г гречневой муки, 50 г муки из киноа, 1/4 ч. л. соли, 1 ч. л. пекарского порошка, 1/4 ч. л. лукового порошка, 1/4 ч. л. чесночной пудры, 1/2 чашки воды, 1 ч. л. орегано. Разогреваем духовку до 200 градусов. Можно выпекать на противне: выложить тесто ложкой в форме круга, только обязательно смазать маслом или выстелить бумагой для выпечки. Выпекаем 30–40 минут (15 минут с одной стороны, 15 с другой). Положите на готовую основу сыр моцарелла, помидоры, базилик и поставьте в духовку, пока сыр не расплавится.

Мнение эксперта

Ольга Панова, нутрициолог, президент Союза «Здоровье наших детей»:

В рационе необходимы клетчатка, полезные жиры и белок, лучше тот, который легко усваивается, — рыба. Сахар, мучное и алкоголь на время придется убрать из питания. Размер привычных порций стоит ограничить — создать дефицит калорий. Для сброса веса поможет также физическая активность. Например, час прогулки в день, плавание в бассейне.

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