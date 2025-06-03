Диетологи рассказали о пользе граната

Около 100 г черники содержит примерно 200–500 мг полифенолов, а такая же порция зёрен граната - 400-800 мг. Полифенолы - это антиоксиданты с большим количеством полезных для организма свойств. Диетологи рассказали, какие преимущества дают эти вещества.

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Много антиоксидантов. Диетолог Кэролайн Томасон отмечает, что диету с высоким содержанием антиоксидантов связывают со снижением уровня воспаления, улучшением здоровья сердца, защитой от некоторых хронических заболеваний. В семенах граната есть антоцианы, а в кожуре и сердцевине - эллаготанины.

Уменьшение воспаления. Хроническое воспаление может привести к болезням сердца, расстройствам пищеварения, диабету 2 типа. Гранаты помогают уменьшить воспаление в первую очередь за счёт большого количества полифенолов.

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Поддержание здорового кровяного давления. Согласно результатам исследований, употребление гранатового сока в составе сбалансированной диеты снижает артериальное давление. Но помните, что в этом случае вы не получите клетчатку, которая есть в зёрнах граната.

Поддержание работы мозга. Антиоксиданты в гранатах уменьшают окислительное повреждение и нейровоспаление. Это, как было показано, поддерживает когнитивные функции, снижает вероятность развития нейродегенеративных заболеваний.

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