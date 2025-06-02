Как понять, что вам не подходит йога

Йога давно стала символом осознанности, гибкости и здорового образа жизни. Кажется, все, буквально все занимаются — и радуются: соседи, звезды всех рангов, даже некоторые бабушки. Но что делать лично вам, если вы встаете с коврика не с просветлением и умиротворением, а с раздражением и болями? Не все практики универсальны. Иногда тело (или психика) прямо сигнализируют, что им не подходит йога. Преподаватель йоги Мария Королева перечислила признаки, что это явно ваш случай — и дала советы, что попробовать вместо.

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Боль и дискомфорт, а не приятная нагрузка

После йоги не должно ничего болеть. Речь не о легкой мышечной усталости, а о тупой или стреляющей боли в пояснице, шее, суставах.

«Это часто сигнал, что связки перерастянуты или у вас особенности строения тела, не подходящие для некоторых асан. Замените на пилатес — он дает ту же осознанность и проработку глубоких мышц, но с опорой на анатомическую точность», — предлагает эксперт.

Вам становится тревожно или скучно

Вместо «внутренней тишины и покоя» вы ловите себя на панике или бесконечной прокрутке мыслей в шавасане? Некоторые типы нервной системы реагируют на статичность как на угрозу. Попробуйте динамическую медитацию, цигун или танцевальную импровизацию — тело двигается, а мозг отдыхает.

Вы не видите результата

Месяц за месяцем — не происходит совсем ничего, не прибавляется ни пластичности, ни радости. Бывает, что йога не дает ожидаемой трансформации: ни внутренней, ни внешней.

«Особенно это часто случается с типом тела, заточенным под силовые нагрузки или при гипермобильности. В таком случае хорошей альтернативой будет стретчинг с тренером или функциональный тренинг с элементами баланса и дыхания», — говорит эксперт.

Выходите с занятий раздраженными, а не умиротворенными

Парадокс: йога — для гармонии, а вы ругаетесь на чем свет стоит на коврик, инструктора и соседей. Это может быть признаком того, что практика вызывает сопротивление, а не развитие. Иногда телесно-ориентированная терапия или дыхательные техники (ребефинг, холотропное дыхание) помогут глубже, чем йога по расписанию в фитнес-клубе.

Вы чувствуете, что делаете «как надо», а не «как хотите»

Йога превращается в этакий новый перфекционизм: вытянуть ногу, дышать диафрагмой и с нужной амплитудой, расслабить челюсть — и все это под зорким взглядом учителя. Если вы утратили спонтанность, возможно, пора перейти к телесным практикам, где нет правильных поз — только ваши ощущения. Занятия наподобие контемпорари-данс помогут вам услышать тело, а не диктовать ему асану.