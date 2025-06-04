Названа неочевидная польза окрошки

Диетолог, нутрициолог Татьяна Синько рассказала о неожиданной пользе окрошки.

Специалист отметила, что это питательное блюдо, богатое белками, клетчаткой, витаминами и минералами.

В основном в окрошке используют легкие ингредиенты, но важно, чем ее заправлять. Одним из самых популярных видов заправки является квас, найти который без добавления сахара достаточно сложно. Из-за этого блюдо уже не получается таким легким.

По словам диетолога, если использовать в приготовлении кефир, айран или греческий йогурт, смешать их с минеральной водой, то по калориям перебора удастся избежать, цитирует эксперта «Радио 1».

Окрошка считается полноценным блюдом, поскольку в ней присутствует белок, также в ней содержится много сложных углеводов.

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