Названа неочевидная польза окрошки

Озвучена неочевидная польза окрошки
Диетолог, нутрициолог Татьяна Синько рассказала о неожиданной пользе окрошки.
Специалист отметила, что это питательное блюдо, богатое белками, клетчаткой, витаминами и минералами.
В основном в окрошке используют легкие ингредиенты, но важно, чем ее заправлять. Одним из самых популярных видов заправки является квас, найти который без добавления сахара достаточно сложно. Из-за этого блюдо уже не получается таким легким.
По словам диетолога, если использовать в приготовлении кефир, айран или греческий йогурт, смешать их с минеральной водой, то по калориям перебора удастся избежать, цитирует эксперта «Радио 1».
Окрошка считается полноценным блюдом, поскольку в ней присутствует белок, также в ней содержится много сложных углеводов.
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