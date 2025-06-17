Как неправильное пережевывание еды связано с весом

Многие из нас сталкиваются с с трудностями при попытке сбросить лишние килограммы, несмотря на соблюдение диеты и регулярные тренировки. Иногда причина кроется в неочевидной и, на первый взгляд, незаметной для большинства проблеме — нарушении прикуса. Врач-ортодонт Виктория Радько рассказала "Рамблеру", как состояние челюсти и зубов влияют на процессы пищеварения и метаболизма.

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Важность жевания

Процесс жевания — это первый и важный этап пищеварения. Он не только помогает измельчить продукты, но и активирует слюноотделение, что улучшает переваривание. Когда прикус нарушен, челюсти не могут работать полноценно, а это приводит к неэффективному пережевыванию пищи. В результате пища поступает в желудок недостаточно измельченной, и организму становится труднее переварить и усвоить питательные вещества. Виктория Радько Стоматолог, руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic

Дефицит микроэлементов

Когда пища плохо измельчается, метаболизм замедляется. Это связано с тем, что плохо переработанная еда вызывает нагрузку на желудок и кишечник, что затрудняет процесс переваривания. Более того, это может привести к дефициту важных микроэлементов.

Йод — играет ключевую роль в работе щитовидной железы, которая регулирует метаболизм. Его нехватка замедляет обмен веществ и способствует набору веса.

Селен — важен для поддержания нормальной функции иммунной системы и обмена веществ. При его дефиците может нарушаться метаболизм жиров, что также приводит к накоплению избыточного веса.

Цинк — участвует в процессе синтеза белков и жиров, а также в работе желудочно-кишечного тракта. Недостаток цинка может привести к ухудшению переваривания пищи.

Как нарушения прикуса влияют на пищевые привычки

Когда пища плохо и слишком быстро пережевывается, не возникает ощущения сытости. Поэтому мы начинаем есть больше, чем нужно, чтобы почувствовать себя сытыми. Это приводит к потреблению лишних калорий. Люди, которые испытывают боль при жевании из-за неправильного прикуса, чаще выбирают мягкую и углеводную пищу: хлеб, картофель, пасту или сладости. Белковая пища, такая как мясо, труднее пережевывается и вызывает дискомфорт. Но углеводы, в отличие от белка, не дают долгого ощущения сытости, что приводит к перееданию. Виктория Радько Стоматолог, руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic

Среди признаков нарушения прикуса встречаются следующие:

трудно жевать твердую пищу,

привычка жевать только на одной стороне,

быстро устаёт челюсть,

щелчки, болезненность в челюстном суставе,

в зеркале заметна асимметрия лица или смещение подбородка,

зубы стираются неравномерно,

сложности с полным смыканием челюсти.

Пять полезных привычек для пищеварения

Какие нарушения особенно влияют на работу ЖКТ

Глубокий прикус — когда верхние зубы перекрывают нижние более чем на треть. Это затрудняет пережевывание пищи, что может провоцировать избыточное выделение кислоты в желудке.

Открытый прикус — передние зубы не смыкаются, что приводит к поверхностному пережевыванию пищи. Пища плохо измельчается, создавая дополнительную нагрузку на желудок.

Перекрестный прикус — неправильное расположение отдельных зубов приводит к неравномерному распределению нагрузки на челюсти и снижает эффективность пережевывания пищи.

Сужение челюсти — скученность зубов снижает функциональность жевательной системы, что также ведет к некачественной обработке пищи.

Нарушения прикуса — это не только эстетическая проблема, но и фактор, влияющий на наше здоровье и пищевые привычки.