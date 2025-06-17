Как неправильное пережевывание еды связано с весом
Многие из нас сталкиваются с с трудностями при попытке сбросить лишние килограммы, несмотря на соблюдение диеты и регулярные тренировки. Иногда причина кроется в неочевидной и, на первый взгляд, незаметной для большинства проблеме — нарушении прикуса. Врач-ортодонт Виктория Радько рассказала "Рамблеру", как состояние челюсти и зубов влияют на процессы пищеварения и метаболизма.
Важность жевания
Процесс жевания — это первый и важный этап пищеварения. Он не только помогает измельчить продукты, но и активирует слюноотделение, что улучшает переваривание. Когда прикус нарушен, челюсти не могут работать полноценно, а это приводит к неэффективному пережевыванию пищи. В результате пища поступает в желудок недостаточно измельченной, и организму становится труднее переварить и усвоить питательные вещества.Виктория РадькоСтоматолог, руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic
Дефицит микроэлементов
Когда пища плохо измельчается, метаболизм замедляется. Это связано с тем, что плохо переработанная еда вызывает нагрузку на желудок и кишечник, что затрудняет процесс переваривания. Более того, это может привести к дефициту важных микроэлементов.
- Йод — играет ключевую роль в работе щитовидной железы, которая регулирует метаболизм. Его нехватка замедляет обмен веществ и способствует набору веса.
- Селен — важен для поддержания нормальной функции иммунной системы и обмена веществ. При его дефиците может нарушаться метаболизм жиров, что также приводит к накоплению избыточного веса.
- Цинк — участвует в процессе синтеза белков и жиров, а также в работе желудочно-кишечного тракта. Недостаток цинка может привести к ухудшению переваривания пищи.
Как нарушения прикуса влияют на пищевые привычки
Когда пища плохо и слишком быстро пережевывается, не возникает ощущения сытости. Поэтому мы начинаем есть больше, чем нужно, чтобы почувствовать себя сытыми. Это приводит к потреблению лишних калорий. Люди, которые испытывают боль при жевании из-за неправильного прикуса, чаще выбирают мягкую и углеводную пищу: хлеб, картофель, пасту или сладости. Белковая пища, такая как мясо, труднее пережевывается и вызывает дискомфорт. Но углеводы, в отличие от белка, не дают долгого ощущения сытости, что приводит к перееданию.Виктория РадькоСтоматолог, руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic
Среди признаков нарушения прикуса встречаются следующие:
- трудно жевать твердую пищу,
- привычка жевать только на одной стороне,
- быстро устаёт челюсть,
- щелчки, болезненность в челюстном суставе,
- в зеркале заметна асимметрия лица или смещение подбородка,
- зубы стираются неравномерно,
- сложности с полным смыканием челюсти.
Пять полезных привычек для пищеварения
Какие нарушения особенно влияют на работу ЖКТ
- Глубокий прикус — когда верхние зубы перекрывают нижние более чем на треть. Это затрудняет пережевывание пищи, что может провоцировать избыточное выделение кислоты в желудке.
- Открытый прикус — передние зубы не смыкаются, что приводит к поверхностному пережевыванию пищи. Пища плохо измельчается, создавая дополнительную нагрузку на желудок.
- Перекрестный прикус — неправильное расположение отдельных зубов приводит к неравномерному распределению нагрузки на челюсти и снижает эффективность пережевывания пищи.
- Сужение челюсти — скученность зубов снижает функциональность жевательной системы, что также ведет к некачественной обработке пищи.
- Нарушения прикуса — это не только эстетическая проблема, но и фактор, влияющий на наше здоровье и пищевые привычки.
Если вы заметили у себя признаки нарушений прикуса, не стоит откладывать визит к специалисту. Чем быстрее вы обратитесь к ортодонту, тем легче будет исправить проблему и избежать долгосрочных последствий. Забота о здоровье челюсти и зубов — это не только путь к красивой улыбке, но и к хорошему самочувствию, правильному обмену веществ и поддержанию нормального веса.Виктория РадькоСтоматолог, руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра EUROKAPPA clinic