Названо безопасное для здоровья количество мороженого

Диетолог, нутрициолог София Кованова назвала количество мороженого, безопасное для здоровья, и полезную альтернативу лакомству. Ее цитирует издание aif.ru

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Допустимым Кованова назвала объем не более одной стандартной порции в день для взрослых и детей — например, одного вафельного стаканчика, но при условии, что десерт не употребляют каждый день. Она объяснила, что мороженое — продукт с высоким содержанием жиров и сахара, а их сочетание на ежедневной основе не считается полезным.

«Если хочется включать его в рацион чаще, стоит делать выбор в пользу более легких вариантов — фруктового льда, ягодного мороженого или щербета», — посоветовала она.

Специалистка также порекомендовала заменить мороженое банановым смузи: заморозить банан, затем взбить его в блендере вместе с ягодами, а для получения молочного вкуса добавить немного сливок жирностью не более 10 процентов. Также, отметила Кованова, можно приготовить фруктовый лед из натурального сока. Она назвала такие десерты более безопасными.

Ранее диетолог Галина Емельянова подсказала вариант полезного завтрака. По ее мнению, горсть сухофруктов к каше поможет защитить здоровье сердца и укрепить иммунитет.