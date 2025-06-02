Ученый назвал простой способ обезопасить себя от укусов клещей

Душ сразу после прогулки на природе помогает смыть клещей, которые еще не успели закрепиться на коже. Об этом изданию WellnessPulse (WP) рассказал профессор Томас Мазер, директор Центра трансмиссивных заболеваний и Ресурсного центра TickEncounter при Университете Род-Айленда.

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Летом люди естественным образом проводят больше времени на улице, что увеличивает риск попадания на кожу клещей. Эти опасные паукообразные, обитающие в высокой траве, могут переносить возбудителей различных заболеваний, таких как болезнь Лайма (клещевой бабезиоз). Заболевание поражает кожу, суставы и нервную систему. После перенесенной инфекции также повышается риск слабоумия и паралича периферических нервов.

Чтобы снизить риск прикрепления клещей к коже, Мазер рекомендует использовать репелленты от насекомых, избегать лесистых и кустарниковых местностей с высокой травой и тщательно проверять одежду на наличие насекомых. Другим эффективным советом является принятие душа сразу после прогулки на свежем воздухе.

Ученый объяснил, что клещи сначала тратят некоторое время на поиск подходящего места для укуса и присасывания. Кроме того, для заражения болезнью Лайма требуется еще 24-36 часов. Своевременный душ позволяет устранить угрозу заранее. Также, по мнению эксперта, ванная комната идеально подходит для того, чтобы тщательно осмотреть все тело.