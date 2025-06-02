Как защитить здоровье во время поездок за границу

В Роспотребнадзоре дали несколько советов по сохранению здоровья в сезон отпусков.

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В частности, в ведомстве рекомендуют соблюдать правила личной гигиены: тщательно мыть руки, пить только бутилированную воду, перед некоторыми поездками стоит сделать прививки, проконсультировавшись с врачом.

Если отдых планируется в другом климате, нужно заложить несколько дней на акклиматизацию. При контакте с животными нужно быть осторожными, потому что они могут оказаться источником инфекционных и паразитарных заболеваний. А в тропических странах человека могут укусить ядовитые, змеи, насекомые или морские обитатели, например медузы.

Гостиницы лучше выбирать с централизованным водоснабжением и канализацией. Если в номере вы заметили насекомых - сразу сообщайте об этом администрации.

Купаться рекомендуется в оборудованных бассейнах и пляжах. Если после возвращения домой, вы почувствовали недомогание, нужно сразу обратиться к врачу.