В чем польза черешни для женского здоровья

Черешня считается одной из самых полезных ягод для укрепления женского здоровья. За счет высокого содержания фитоэстрогенов она профилактирует многие заболевания и нормализует уровень женских гормонов, рассказала НСН диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.

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Фитоэстрогены – это очень полезные растительные вещества, которые нужны женскому организму, отметила врач.

«Черешня полезна для женского профилактического питания. Против таких женских болезней, как мастопатия, миома, эндометриоз, для нормализации уровня женских половых гормонов. Поэтому черешня — это такая «женская ягода», — отметила Белоусова.

Она напомнила, что эта ягода богата клетчаткой, за счет чего стимулирует работу кишечника и показана людям, страдающим запорами. А вот тем, кто сталкивается с противоположной проблемой, лучше минимизировать потребление черешни и съедать не более одного стакана ягод в день, считает нутрициолог.

Важно также перед употреблением тщательно промывать ягоды под струей горячей воды в течение минимум 30–40 секунд – это поможет смыть с них опыление, которое часто вызывает аллергию, заключила врач.

До этого детский врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина рассказала «Газете.Ru», что черешня обладает противовоспалительными свойствами благодаря содержанию большого количества антоцианов. Особенно это важно для тех, кто сталкивается с отеками, болями в суставах без видимой причины. Кроме того, она помогает уснуть и расслабиться, так как в ней есть мелатонин — гормон сна, который обычно связывают с вечерней темнотой и правильным режимом сна. Если есть черешню во второй половине дня, она может улучшить качество сна и облегчить засыпание.