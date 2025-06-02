Наружный отит: как защитить уши от воспаления

Наружный отит, известный как отит «ныряльщика», остаётся частой причиной отказа от водного отдыха и плавания. По словам ЛОР-врача клиники «Альфскрин» Ольги Любчиковой, заболевание возникает из-за воздействия влаги, которая нарушает естественный защитный барьер кожи слухового прохода и способствует размножению бактерий.

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Ранее заболевание носило ярко выраженный сезонный характер, чаще фиксировалось летом. Однако в связи с круглогодичными поездками к морю случаи отита стали регистрировать и в осенне-зимний период. В группе риска — те, кто активно использует наушники и слуховые аппараты: длительный контакт с материалами устройств нарушает вентиляцию и провоцирует скопление влаги.

Среди первых признаков отита — зуд и дискомфорт в ухе, позже появляются боли, особенно усиливающиеся при жевании. Без лечения возможно появление гнойных выделений. Врач подчёркивает, что купание и мытьё головы во время болезни допустимы, но необходимо избегать попадания воды в ухо. Для защиты используется ватный тампон с вазелином. Плавание противопоказано минимум на 7–10 дней, даже для спортсменов.

После водных процедур рекомендуется просушивать уши феном. Лечение включает приём противовоспалительных препаратов и использование капель или мазей. Любчикова отмечает важность правильного применения ушных капель: перед закапыванием их следует согреть в руках, а после процедуры — лечь на противоположный бок или использовать смоченную вату.

Также важно учитывать возраст пациента и наличие противопоказаний, таких как перфорация барабанной перепонки. Врач в беседе с «Тульской службой новостей» предупредила, что заниматься самолечением опасно, поскольку инфекция может распространиться за пределы наружного уха. Поэтому при первых симптомах необходимо обращаться к специалисту.

Ранее врач рассказала, что быстрая утомляемость может говорить о проблемах со щитовидкой. Также накануне стало известно, что июнь готовит метеопатам новое испытание магнитными бурями.