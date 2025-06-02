Почему курильщики хуже различают запахи

По словам специалиста, курение плохо сказывается на обонянии – чувствительность носа снижается, и человек начинает хуже распознавать оттенки запахов. Однако, обоняние может восстановиться, если произойдет отказ от курения.

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Проводилось исследование, которое подтвердило – у курильщиков нарушение обоняния встречалось в 1,6 раз (на 60%) чаще, чем у тех, кто никогда не курил, и на 5% чаще, чем у бросивших. В рамках исследования установлено, что через 45 дней после отказа от курения у участников значительно улучшилось обоняние, даже если их стаж курения был 25 лет, – об этом рассказал Евгений Олегович Таратухин, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П. Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета.

Пассивное курение оказывает такое же негативное воздействие, потому что проблема заключается в дыме и воспалении, которое дым вызывает на слизистой оболочке.

Связь курения и ухудшения обоняния понятна. Дымом повреждается слизистая оболочка носа, в том числе зоны, где расположены нервные окончания. Для обоняния важна скорость очищения рецепторов от молекул веществ, чтобы новые могли тоже присоединиться. В противном случае рецепторы насыщаются и запах не чувствуется. При высыхании слизистой, при повреждении поддерживающих клеток развивается хроническое воспаление, атрофия, в результате чего уменьшается способность различать запахи. Нюансы оттенков обусловлены многообразием рецепторов, реагирующих на разные молекулы. Если часть из них повреждены, различия перестают ощущаться.

Хорошая новость в том, что, если нет необратимого повреждения, слизистая оболочка носа постепенно восстановится. Если не повреждены сами нейроны, спустя 2-3 месяца они обновляются.