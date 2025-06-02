Какую ошибку люди совершают во время завтрака

Диетолог Франклин Джозеф назвал одну утреннюю ошибку, которая препятствует похудению. Его слова цитирует Daily Mirror.

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Эксперт утверждает, что пить кофе во время раннего завтрака — это большая ошибка. По его мнению, в идеале питание в первой половине дня должно выглядеть следующим образом: стакан воды сразу после пробуждения, спустя 30-60 минут — завтрак, и лишь через 60-90 минут — первая чашка кофе.

Диетолог объяснил свою рекомендацию тем, что ночью организм теряет воду, а обезвоживание влияет на пищевое поведение.

«Если первым делом не восполнить потерю жидкости, вы начинаете свой день в состоянии легкого обезвоживания, а это может замедлить метаболизм, вызвать тягу к сладкому, а также чувство заторможенности и усталости», — считает Джозеф.

Он добавил, что для лучшего эффекта в утренний стакан воды можно добавить щепотку соли. Таким образом, отметил врач, восполняется баланс электролитов.

Ранее диетолог Галина Емельянова подсказала вариант полезного завтрака. По ее мнению, горсть сухофруктов к каше поможет защитить здоровье сердце и укрепить иммунитет.