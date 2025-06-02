Профессор ответила, сколько долгожителей в России

Столетний рубеж перешагнули примерно 0,01% россиян. В стране насчитывается почти 18 тыс. человек старше 100 лет, рассказала Ольга Ткачёва — профессор, член-корреспондент РАН, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета.

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По данным Росстата, на начало 2025 года в стране проживает около 146 миллионов человек, а доля столетних долгожителей составляет примерно 0,01%. При этом людей старше 90 лет — 600 тыс. (0,41%), а старше 80 — 4,6 млн (3,15%).

По словам Ткачёвой, сейчас наука пытается влиять на процесс старения. Учёные исследуют ключевые механизмы старения: истощение теломер, геномные нарушения, митохондриальную дисфункцию и системное воспаление.

Открыты механизм омоложения клеток, процесс аутофагии, механизм удлинения теломер. В эксперименте мы добились увеличения продолжительности жизни в 2-5 раз.