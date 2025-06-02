Семь признаков эффективной тренировки в тренажерном зале

Журналисты Men Today назвали семь признаков, по которым можно определить, что тренировка была эффективной. Материал доступен на сайте издания.

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Занятие прошло плодотворно, если во время него человек не отвлекался, едва справлялся с последним подходом, понимал свой максимум, а также закончил тренировку в хорошем настроении.

Помимо этого, стоит обратить внимание еще на три признака. Частота сердечных сокращений должна вернуться в норму через 10-15 минут после окончания тренировки, в мышцах должна появиться приятная боль, а также должен появиться аппетит.

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