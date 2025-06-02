Чем полезно молоко для здоровья

Молоко является одним из самых богатых источников необходимых организму веществ. В нем содержатся важнейшие компоненты: белки, участвующие в формировании и восстановлении клеток, а также обеспечивающие рост и развитие организма; жиры, включая незаменимые ненасыщенные жирные кислоты; углеводы, которые дают энергию и поддерживают жизненный тонус.

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Минеральный состав тоже богат. Кальций укрепляет костную ткань и зубы, калий поддерживает нормальное кровяное давление и работу мышц. Фосфор играет ключевую роль в клеточном делении, помогает усвоению питательных веществ и поддерживает здоровье сердца, сосудов, печени и почек. А витамин В12 необходим для процесса кроветворения и правильного развития нервной системы.

Но есть и противопоказания. Специалисты портала "Здоровое-питание.рф" предупреждают, что молоко не рекомендуется употреблять людям с непереносимостью лактозы и аллергией на белок этого продукта, пишет Роспотребнадзор.

А недавно мы публиковали советы, как выбрать мороженое.