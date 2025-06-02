Как защищаться от комаров и правильно лечить их укусы

В центральной части России начался сезон комаров. Как от них защититься и что делать, если они сильно покусали, рассказал эксперт.

© Мослента

В центральной части России начался сезон комаров. Как от них защититься и что делать, если они сильно покусали, рассказала известный энтомолог, доктор биологических наук Марина Кривошеина, работающая старшим научным сотрудником лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова. Ее советы приводят «Аргументы и факты».

Кривошеина рассказала изданию, что для защиты от этих насекомых лучше всего помогает специальная защитная одежда, закрывающая тело. Например, антимоскитные костюмы из сетки, закрывающие все тело, с резинками на запястьях, щиколотках и поясе, чтобы кровососы не пробрались к телу.

Кроме того, напоминает эксперт, в продаже есть и специальные сетки Павловского, разработанные великим советским энтомологом и паразитологом, академиком Евгением Никаноровичем Павловским. Они защищают от укусов голову и шею. Сегодня вместо них выпускают еще и сетки-накомарники, их лучше надевать поверх шляпы с полями или бейсболки. Они все прекрасно защищают.

Что же до защитных средств, то ими нужно опрыскивать именно защитные средства. А наносить их на кожу не стоит. Так делают не только для того, чтобы не допустить поступления химических веществ в организм. Дело в том, что насекомые лучше чуют их на ткани.

Ну, а если вас все же покусали, энтомолог советует выпить любые таблетки с антигистаминами, которыми лечат аллергию. У всех антигистаминов есть универсальные эффекты: они ослабляют зуд, а также уменьшают отек и воспаление, независимо от их причины.