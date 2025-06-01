Перечислены самые полезные для здоровья виды рыб

Лосось, скумбрия и другие самые полезные для здоровья виды рыб
Известно, что регулярное употребление рыбы благотворно влияет на работу сердца, обмена веществ, гормональный баланс. При этом некоторые варианты полезнее других.
Лосось. Он богат жирными кислотами омега-3 и содержит мало ртути. Кроме того, из лосося вы получаете белок, аминокислоты, различные витамины и минералы.
Скумбрия. Эта рыба содержит много омега-3 и других полезных для здоровья жиров. Атлантическая скумбрия - экологически чистый продукт. В ней есть постный белок, кальций, магний, калий, селен, витамины группы В, витамин D.
Сардины. Это хороший источник жирных кислот омега-3, кальция, калия, магния, цинка, цианина. В сардинах больше железа, чем в других видах рыб.
Радужная форель. Она даст организму омега-3 жирные кислоты, белок, кальций, магний, фосфор, калий, цинк, селен, ниацин, витамин D. Эта рыба полезна для сердца за счёт высокого содержания белка и низкого содержания насыщенных жиров.
Анчоусы. В порции этой рыбы содержится 17 г белка и большое количество омега-3.
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