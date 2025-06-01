Перечислены самые полезные для здоровья виды рыб

Известно, что регулярное употребление рыбы благотворно влияет на работу сердца, обмена веществ, гормональный баланс. При этом некоторые варианты полезнее других.

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Лосось. Он богат жирными кислотами омега-3 и содержит мало ртути. Кроме того, из лосося вы получаете белок, аминокислоты, различные витамины и минералы.

Скумбрия. Эта рыба содержит много омега-3 и других полезных для здоровья жиров. Атлантическая скумбрия - экологически чистый продукт. В ней есть постный белок, кальций, магний, калий, селен, витамины группы В, витамин D.

Сардины. Это хороший источник жирных кислот омега-3, кальция, калия, магния, цинка, цианина. В сардинах больше железа, чем в других видах рыб.

Радужная форель. Она даст организму омега-3 жирные кислоты, белок, кальций, магний, фосфор, калий, цинк, селен, ниацин, витамин D. Эта рыба полезна для сердца за счёт высокого содержания белка и низкого содержания насыщенных жиров.

Анчоусы. В порции этой рыбы содержится 17 г белка и большое количество омега-3.

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