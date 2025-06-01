Что поможет остановить потерю мышечной массы с возрастом

ДжеДже Новал, доктор философии, магистр наук, сертифицированный диетолог, отмечает: при саркопении движение и питание могут играть решающую роль. Они замедляют процесс утраты мышечной массы или снижают риск его возникновения.

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Адекватное питание. С возрастом белок в нашем организме усваивается хуже. Поэтому пожилым часто требуется больше протеина для поддержания роста мышц и силы. Им рекомендуется стремиться к получению от 1,0 до 1,6 г белка на 1 кг массы тела в зависимости от здоровья. Приоритет нужно отдавать высококачественным источникам белка, например, постному мясу, рыбе, молочным продуктам, яйцам. Среди других веществ, необходимых для сохранения мышц и общей силы, - кальций, витамин D, жирные кислоты омега-3, селен, витамины С и Е, витамины группы В, цинк и магний.

Движение. Наиболее эффективны при борьбе с саркопенией силовые тренировки. Лида Малек, физиотерапевт, доктор физиотерапии, специалист по силовым тренировкам, говорит, что в этом случае могут помочь упражнения умеренной интенсивности и тренировки с эспандерами. Также включите в программу аэробные упражнения средней интенсивности (ходьбу, езду на велосипеде, плавание в бассейне, аквааэробику), упражнения на гибкость и равновесие.

Образ жизни и привычки. Это сон (7-8 часов качественного сна), управление стрессом, отказ от курения, ограничение потребления алкоголя, общение с людьми. Все эти полезные привычки предотвращают развитие саркопении.

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