Нутрициолог: Приготовленная на неделю еда может быть опасной

penzainform.ru

Пища, приготовленная на неделю, может нанести вред здоровью. Прежде всего опасно многократное ее разогревание.

В чем опасность приготовленной на неделю еды
© globallookpress.com

Об опасности блюд, приготовленных впрок, рассказала «Известиям» нутрициолог Татьяна Мещерякова. По ее словам, несколько раз подогретое блюдо теряет витамины и превращается в пустые калории.

«Более того, повторный нагрев некоторых блюд приводит к образованию опасных веществ: например, в жареном картофеле появляются канцерогенные соединения», - предупредила специалист.

Многократные циклы нагрева и охлаждения разрушают структуру продуктов, ухудшают их вкусовые качества и пищевую ценность.

Нутрициолог подчеркнула: блюда нужно поместить в холодильник не позднее чем через 2 часа после приготовления. В жару срок сокращается до 1 часа. Горячие контейнеры с едой сразу ставить в холодильник нельзя. Во-первых, это плохо повлияет на его работу, во-вторых, в пище ускоряется размножение бактерий.

«Максимальный срок хранения готовых блюд в холодильнике не должен превышать 4 дней. Мясные продукты и супы сохраняют относительную безопасность только в течение 3-4 дней, каши и запеканки - не более 3 дней», - пояснила специалист.

промо изображение