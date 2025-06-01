Герантолог перечислила способы снизить риски для здоровья при работе на даче

Мы не мыслим свою жизнь без дачи, но часто забываем, что резкое изменение образа жизни и высокие нагрузки после зимнего "ничегонеделания" просто опасны.

В результате - в начале лета растет количество вызовов скорой из-за сердечных приступов, гипертонических кризов. У неврологов даже есть специальный термин: "дачный инсульт". Именно такая беда стряслась с всенародно любимой актрисой Натальей Гундаревой - инсульт настиг ее на даче, и спасти ее не удалось. Как организовать загородную жизнь, чтобы снизить риски для здоровья, "РГ" - Неделе рассказала директор Российского геронтологического НКЦ Пироговского университета, главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Вот простые правила:

1. С возрастом отношение к физической активности меняется: умеренная нагрузка полезна, а вот чрезмерная приводит к проблемам, особенно после зимней вынужденной гиподинамии. Для детренированного организма любая интенсивная работа в саду - это нагрузка на сердце и сосуды, суставы, связки, мышцы. Поэтому следуем правилу: начинаем с легкой активности на свежем воздухе, постепенно увеличивая ее продолжительность и интенсивность.

2. Если после работы болят мышцы, ноют суставы, как быстрее прийти в норму? Ольга Ткачева советует: нужно изменить рацион - увеличить долю белковых продуктов. Это поможет быстрее восстанавливаться. А еще, когда работаете, почаще меняйте положение тела, не "застывайте" в одном положении, чтобы нагрузка была равномерной.

3. С наступлением дачного сезона возрастает риск обострения хронических болячек. Отчасти это связано с тем, что, приехав за город, мы впадаем в эйфорию - настроение отличное, на свежем воздухе крепче сон, перестает скакать артериальное давление. Мы чувствуем себя бодрыми и помолодевшими. И делаем большую ошибку: перестаем принимать поддерживающую терапию. Но заболевания, если они есть, легкомыслия не прощают и дают о себе знать.

"Если появляется одышка, боль за грудиной, необходимо незамедлительно обратиться к кардиологу", - отмечает Ткачева.

Вообще-то заботиться о здоровье нужно круглый год: профосмотры помогут выявить неполадки в организме (даже скрытые), и врач сделает все необходимое, чтобы предупредить развитие осложнений.

"Все плановые обследования и вмешательства нужно завершить до начала активных работ на участке. Не прекращайте принимать назначенные лекарства, любые изменения в терапии - только по согласованию с врачом", - подчеркивает Ткачева.

4. Если соблюдать меру, работа в саду приносит и удовольствие, и ощутимую пользу: нормализуется давление, укрепляются мышцы и суставы. А положительные эмоции от приятных занятий снижают уровень стресса, улучшают когнитивные функции.

"Когда мы руками что-то сажаем или просто гуляем среди зелени и цветов, мы не только укрепляем тело, но и даем отдых уму. В этих простых делах - основа здорового долголетия", - указывает Ольга Ткачева.

5. Важно не забывать о дачных рисках. Весеннее солнце, несмотря на мягкость, обманчиво. Пожилым людям особенно важно защищать кожу - использовать кремы, носить головные уборы и легкую одежду с длинными рукавами. Когда солнце на пике активности - с 11 до 16 часов, лучше побыть дома, а если не терпится выйти в сад - то только в тень. Не забывайте также пить воду, особенно в жару, чтобы избежать обезвоживания.

6. Работа на земле повышает риск заражения некоторыми опасными инфекциями: столбняком, клещевым энцефалитом и бешенством. Столбняк может проникнуть в организм через мелкие раны и ссадины при работе с землей. Спасение тут одно - вакцинация. Клещевой энцефалит передается через укусы клещей, и опасность заражения существует даже в городах.

"Перед поездками в лес, выездом в дачную местность посмотрите, входит ли ваш район в число эндемичных по клещевому энцефалиту. Это можно сделать на сайте Роспотребнадзора - там есть такой перечень. Если ваша дача находится в небезопасном месте, самое разумное - это привиться", - отмечает Ткачева.

Не меньшую угрозу представляет и бешенство. Вирус передается через укусы животных и даже без укуса - если зараженная слюна попадает на поврежденную кожу или слизистую (например, в глаза). Носителями смертельного вируса, кстати, могут быть не только бродячие собаки, лисы, но даже безобидные ежики, которых мы так любим подкармливать на даче.