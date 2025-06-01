Названы последствия сна меньше семи часов

Недостаточный сон может привести к тяжёлым последствиям для здоровья.

Об этом в интервью изданию «ФедералПресс» рассказала врач-невролог, лектор Общества «Знание» Ольга Косивцова. По её словам, это вызывает серьёзные недуги.

«Сон длительностью менее семи часов оказывает комплексное негативное воздействие на здоровье человека», – предупредила Косивцова.

В частности, дефицит сна, отметила она, увеличивает вероятность развития сахарного диабета, метаболического синдрома, набора лишнего веса и тяжёлых сердечно-сосудистых заболеваний, включая гипертонию, инфаркты и инсульты.

Иммунная система при этом, добавила врач, теряет способность эффективно бороться с инфекциями. При этом даже одной бессонной ночи хватает для появления проблем с вниманием, ухудшения памяти и снижения скорости мыслительных процессов.

«Хронический дефицит сна значительно повышает риск развития нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию. Регулярное недосыпание подрывает и психическое здоровье, провоцируя тревожные расстройства, панические атаки и депрессивные состояния даже у людей без психиатрических диагнозов», – заявила Косивцова.

У пациентов же с установленными расстройствами психики, пояснила она, недосыпание вызывает обострения. Причём в ряде случаев, по словам невролога, это приводит к неправильному самолечению, употреблению алкоголя или других веществ.

«Кроме того, снижается работоспособность и активность в профессиональной, социальной и бытовой сферах, что ухудшает качество жизни не только самого человека, но и его близких», – резюмировала медик.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-терапевт Ольга Крохова рассказала, к каким последствиям может привести хронический недосып.