Псевдонаучные и опасные методы лечения сердца и сосудов

Сердечно-сосудистые заболевания — это основная причина смертности в России. Они окружены большим количество мифов и обещаниями «волшебных таблеток». «Секрет» узнал у кардиолога-аритмолога Ольга Савониной о популярных псевдонаучных методах лечения сердца и выяснил, почему они не работают.

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Большинство сердечно-сосудистых заболеваний — это хронические состояния. Человек, уставший от хронической болезни, особенно уязвим и ему проще поверить в чудо. Именно поэтому так легко попасть в ловушку псевдолечений, говорит врач-кардиолог, аритмолог Ольга Савонина.

«Чистка» сосудов

Что это такое. Продавцы «детокс-программ» обещают «почистить» сосуды от холестерина, шлаков, растворить бляшки «естественным путём», улучшить кровообращение — и всё это с помощью трав, БАДов, капельниц с витаминами. Есть даже «антипаразитарные чистки» для профилактики инфаркта.

Почему это псевдонаучно. Атеросклероз — это процесс формирования бляшки. Это не засор в трубе, который можно «прочистить» и не грязь, которую можно смыть.

«Это сложный хронический процесс воспаления стенки артерии, с отложением холестерина и разрастанием соединительной ткани. Никакие травы, БАДы, витамины в капельницах не могут воздействовать на саму структуру атеросклеротической бляшки. Даже самые экстремальные диеты не способны её растворить», —Ольга Савонина, врач-кардиолог, аритмолог.

В чём опасность. Обращаясь за подобными процедурами, человек теряет время, откладывает реальное лечение, а в это время болезнь прогрессирует. Риск инфаркта или инсульта возрастает. Да, может сработать эффект плацебо, самочувствие временно улучшится, но инфаркт наступает буквально как гром среди ясного неба.

Настоящая «очистка» сосудов — это медикаментозная стабилизация с помощью препаратов с доказанной эффективностью, а также обязательная коррекция факторов риска (отказ от курения, снижение веса и так далее).

«Энергетические» коррекции ритма

Что это такое. Биорезонанс, лазерное облучение крови и прочие модные процедуры обещают восстановить сердечный ритм, очистить кровь от токсинов с помощью лазера и других сомнительных методов.

Почему это псевдонаучно. Нет ни одного патофизиологического механизма, который объяснял бы, как всё это может повлиять на работу синусового узла проводящей системы сердца.

«За сердечный ритм отвечает проводящая система, в первую очередь — синусовый узел. И никакие внешние излучения или резонансы не способны её перенастроить», — Ольга Савонина, врач-кардиолог, аритмолог.

В чём опасность. Пациенты, поверив в чудо, начинают отказываться от антиаритмических препаратов, антикоагулянтов, от необходимого оперативного вмешательства. В результате аритмия прогрессирует. Доходит до того, что, когда они всё-таки обращаются за медицинской помощью, даже хирургическое лечение может уже не дать нужного результата.

Гомеопатия

Что это такое. Главный принцип гомеопатии — использование сверхмалых доз действующих веществ. Гомеопаты считают, что если взять лекарство, вылить его полностью и наполнить пустую ёмкость водой, то получится препарат, который будет эффективнее первоначального благодаря «памяти воды».

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Есть и другие способы разведения: в 3, 30, 200 раз, кто во что горазд. Современные гомеопатические препараты разводят не только водой: есть и таблетки, в которых в основном содержится сахароза и лактоза.

Почему это псевдонаучно. Гомеопатические разведения настолько высоки, что порой в таких препаратах буквально нет ни одной молекулы активного компонента. Гомеопатия во всём научном мире признана лженаукой.

Фонд канадского иллюзиониста Джеймса Рэнди готов выплатить $1 млн тому, кто сможет надёжно и точно отличить гомеопатический раствор от воды. За много лет приз остаётся невостребованным.

«Нет ни одного качественного исследования, которое бы подтверждало эффективность гомеопатии при сердечно-сосудистых заболеваниях. Да, может быть эффект плацебо, но плацебо не лечит аритмию, не контролирует гипертонию», — Ольга Савонина, врач-кардиолог, аритмолог.

В чём опасность. Гомеопатию часто предлагают как альтернативу «химии», объясняя это тем, что так можно, например, нормализовать давление «естественным путём», «без лекарств», играя на страхах людей. «Лечась» гомеопатией, пациент фактически обманывает сам себя, принимая за лекарство то, что им не является.

Озонотерапия и другие методы обогащения крови кислородом

Что это такое. Озонотерапевты обещают, что с помощью газа озона (О3) можно обогатить кровь кислородом (О2), активизировать иммунитет, улучшить микроциркуляцию — то есть транспорт веществ в крови и тканях.

Почему это псевдонаучно. Пока нет ни одного качественного исследования, подтверждающего эти эффекты.

«Существуют единичные, плохо организованные исследования очень низкого уровня, но не работы, которые бы соответствовали необходимым научным стандартам», — Ольга Савонина, врач-кардиолог, аритмолог.

В чём опасность. Снова уходит время, человек отвлекается от действительно необходимой терапии. Пациент теряет так называемое «терапевтическое окно» — тот самый момент, когда заболевание ещё можно было эффективно контролировать и предотвратить тяжёлые последствия.

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«Народные» методы

Что это такое. «Народная» медицина — это альтернативное направление, как и гомеопатия, в отличие от медицины, основанной на научных доказательствах. Она включает в себя не только знания о действиях на организм различных трав, например, но также представления, верования и опыт народов, которые порой расходятся с тем, как на самом деле.

«Я часто слышу от пациентов, что они «разжижают кровь» чесноком, «чистят» сосуды лимоном и имбирём, пьют соду для выведения холестерина, делают настойки для укрепления сосудов», — Ольга Савонина, врач-кардиолог, аритмолог.

Почему это псевдонаучно. «Народные» препараты, растения действительно могут обладать биологически активными веществами, в том числе теми, что используются наукой для лечения людей.

Но важно не только наличие действующего вещества, но ещё его концентрация — она должна быть эффективной, а также вспомогательные вещества. В веточке зверобоя помимо активных компонентов есть и другие, способные вызвать аллергию и отравления.

«В чесноке действительно есть биологически активные вещества, но их недостаточно, чтобы заменить, например, антиагреганты или антикоагулянты, чтобы получить антитромботический эффект. Нет ни одного серьёзного исследования, которое бы подтверждало, что лимон с чесноком могут предотвратить инфаркт или инсульт. Приёмы соды могут нарушать кислотно-щелочной баланс, и в ряде случаев могут быть просто опасными», – Ольга Савонина, врач-кардиолог, аритмолог.

В чём опасность. Самое страшное — это когда на фоне таких «альтернативных» методов пациенты отказываются от реальной терапии. Они перестают принимать действительно эффективные препараты, снижающие риски осложнений, что в результате заканчивается тяжёлыми последствиями и смертью.

Все псевдонаучные методы — это ловушка. Они создают иллюзию безопасной профилактики, при этом отодвигая или полностью исключая лечение, которое действительно может продлить жизнь.

«Я всегда говорю своим пациентам, что мы боремся не за модные тренды и не за звучные названия процедур. Мы боремся за прогноз. За здоровье, за качество и продолжительность жизни», — Ольга Савонина, врач-кардиолог, аритмолог.

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Почему врач должен знать все лженаучные методы

Критическое мышление и открытый диалог — основа для доверительных и эффективных отношений между врачом и пациентом.

В борьбе с популярными мифами многое зависит от самого врача, а именно от того, как он разговаривает с пациентом, как доносит информацию. Если доктор хочет добиться эффективного лечения, он должен знать «врага в лицо» — то есть быть в курсе всех популярных мифов и псевдонаучных утверждений, чтобы понимать, с чем может столкнуться пациент, покинув кабинет.

«Если мы сами знаем, как работают эти псевдонаучные схемы, то можем объяснить пациенту, почему сосуды нельзя «почистить, как трубы», почему гомеопатия не лечит, а эффект временного улучшения — это просто плацебо. Да, окончательное решение всегда остаётся за пациентом, но наша ответственность — давать ему правдивую, научно обоснованную информацию», — Ольга Савонина, врач-кардиолог, аритмолог.

Врач может помочь пациенту, который решил лечиться травами и гомеопатией, избежать ложного чувства безопасности, которое ему дают. И, возможно, пациент откажется от псевдометодов либо хотя бы не будет отказываться от действительно эффективной терапии.

Чтобы избежать обмана, пациентам нужно перепроверять всю информацию. Спрашивать врачей, на чём основаны те или иные рекомендации, где доказательства, какие исследования говорят об эффективности.

Вы можете услышать: «Научно доказано, что чеснок снижает давление», но доказано где и кем? Какого качества это исследование? Оно проводилось на 10 людях, которые знали, что и от чего принимают, либо это было двойное слепое рандомизированное испытание на сотнях и тысячах людей по всем правилам доказательной медицины? Разница между этими вариантами очень большая.

Если врач отвергает попытки узнать, почему он рекомендует тот или иной препарат или метод, лучше спросить второе и даже третье мнение. Не все люди профессионалы своего дела, и доктора, к сожалению, не исключение.

Пить действительно работающие препараты также нужно под контролем врача: если купить в аптеке, например, лекарство от аритмии по совету соседки, можно попросту умереть от остановки сердца.